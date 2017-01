Eusebio Navarro (UP Viso): "No hay que volverse loco"

El UP Viso está sacando la cabeza. Al menos, eso dicen los resultados. El conjunto blanquiazul pudo en su primer partido del año prolongar a tres las victorias consecutivas después de acabar 2016 superando al Almodóvar (3-1) y al Pinzón (0-2). Sin embargo, continúa ocupando puesto de descenso.

Por ello, Eusebio Navarro, máximo responsable técnico de los visueños, pide calma. "Es lo primero que hemos hablado. Sólo hemos ganados tres partidos. Sabíamos que no fuimos inferiores a nadie y que esa dinámica iba a cambiar. Pero no hay que volverse loco y seguir con esta misma línea", declaró el experimentado preparador mairenero, que confía en revertir la situación: "Desde nuestra llegada hemos jugado ocho partidos. Tres derrotas por la mínima, dos empates y tres victorias. No los he agobiado con los resultados porque sabía que con el tiempo el trabajo se iba a asentar, aunque queda mucho camino por recorrer".

Navarro elogió el trabajo de su predecesor, Antonio Pérez Roldán 'Picharri', aunque señala que poco a poco el equipo se va asemejando a lo que él pide, un estilo "ni mejor, ni pero, sino distinto". "Esta categoría tiene muchos equipos que no desmerecen a los de Tercera división. Me gusta que se haga un fútbol práctico", apostilló.

Navarro, que espera la llegada de un efectivo más arriba, "distinto a lo que hay", se felicita de que salvo la duda de Ramón el resto del equipo "ya está disponible".