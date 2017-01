La jornada 17 de Primera Andaluza, al detalle

Bellavista 0-0 La Liara: Sin triunfo por once metros

La Liara se marchó del Campo de Deportes de Bellavista con un sabor agridulce, tras plantar cara al líder de la categoría y tenerlo contra las cuerdas en los últimos minutos, cuando los locales ya jugaban con diez futbolistas por la expulsión del central Borja.

El partido tuvo dos partes diferenciadas, ya que en la primera el juego fue plano, de tanteo y disputa en el centro del campo, y sin ocasiones claras que destacar.

No obstante, este ritmo de partido aumentó tras el asueto, cuando ambos conjuntos adelantaron líneas con la meta de llevarse el triunfo, aunque luego la puntería después no acompañase.

El Bellavista tuvo su opción más clara en un disparo desde la frontal que el meta visitante sacó con el pie, mientras que la defensa blanquiazul debió de emplearse a fondo para sacar un remate bajo palos de Bravo.

Pero la jugada clave fue un penalti a 10´ del final, con la consiguiente expulsión de Borja. Rafa tomó la responsabilidad, pero su lanzamiento se marchó fuera.

Cerro 0-0 Osuna Bote: Vuelta a las andadas

Empate sin goles entre Cerro y Osuna, que, a pesar de mantener invicto al Cerro, ve como los rivales le recortan la distancia.

Los Palacios 1-0 Villafranco: Disfrute con agonía

Un gol de Lolo dio el triunfo a Los Palacios ante el Villafranco y le deja en mitad de la tabla a siete puntos de la salvación.

Rociera 2-0 Nervión: Metido en la pomada

La Rociera ganó al Nervión y queda encaramada en el segundo escalón de la tabla. Gordi, tras regatear al meta abrió la lata y Requena, en propia meta, cerró el choque.

Algabeño 2-1 UD. Pilas: Amenaza al líder

Un postrero tanto de Álex Pavón dio los tres puntos al Algabeño ante el Pilas, que tras el tropiezo del Cerro ya es el segundo clasificado.

Tomares 4-3 Pedrera: Homenaje al fútbol

El mejor partido de la jornada se vivió en Tomares, donde aljarafeños y pedrereños demostraron su buen hacer con la pelota, traducido en tantos. Los locales llegaron a ir 2-0, aunque los verdinegros neutralizaron esa renta. Después, una alternacia de ocasiones y goles que Álex Buzón decantó para auriazules.

Puebla 2-1 UD. Morón: Un mayor sosiego

Victoria del Puebla ante el Morón que le permite asomar por la zona media de la tabla y quedar más desahogado con los puestos de descenso. David Martos abrió el marcador, aprovechando la asistencia de Raúl Cabello, quien aumentaría la diferencia en el 65´. El tanto de David valió para maquillar el marcador.

Diablos Rojos 1-1 Mairena: Le cuesta despertar

Punto que sabe a poco al Diablos Rojos, que sigue en descenso, y que además vio como Jaime neutralizaba la ventaja en el tramo final.

La Barrera 0-2 Torreblanca: Un reflejo del curso

El Torreblanca se llevó el partido tras un arreón en los minutos finales en el que David adelantó a los suyos y puso el nerviosismo en el adversario, sin respuesta. Lele hizo el 0-2.