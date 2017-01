Resumen de los equipos sevillanos en la jornada 22 en Tercera división.

Cabecense 2-0 Antoniano: Los tres puntos se quedan en casa

El Cabecense se llevó los tres puntos en juego tras vencer por 2-0 al Antoniano en el duelo de rivalidad regional disputado en el Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan. Un triunfo que pudo ser más abultado si los rojinegros hubiesen materializado sus ocasiones en la recta final ante un cuadro lebrijano que sólo inquietó a cinco minutos del final con un cabezazo de José Mari al palo.

El choque comenzó bastante igualado en sus primeros 30 minutos. Lo más destacado fue un acercamiento de Pepelu que no tuvo mayor peligro. En el 30', sí avisó el Antoniano con un cabezazo del propio Pepelu que se fue, incomprensiblemente, fuera cuando ya se cantaba el gol. Al minuto, el 'Cense' respondió con una jugada similar pero en este caso fue Pulet el que la mandó fuera.

Pasaron los minutos y antes del asueto, en el 42', en una contra llegó el 1-0. Jugada llevada por Reguera, que centró, Pulet la dejó pasar dentro del área y David Segura, que llegaba con fuerza, remató a gol sin que Pedro pudiera hacer algo. Tras el descanso, Reguera volvió a tener una ocasión local pero su tiro se fue por poco. En el 55', llegó la sentencia cuando, tras otra contra, Pulet cedió a Burrita para que éste alojara el esférico dentro del arco visitante. Tras eso, pudo golear el Cabecense pero ni Reguera, ni Burrita ni Dani Muñoz acertaron. Por su parte, el Antoniano sólo volvió a inquietar en el 85', con un cabezazo de José Mari al palo en una falta lateral.



Lebrijana 2-0 Castilleja: Ratifica su racha con un gran segundo acto

La Lebrijana derrotó por 2-0 al Castilleja en un partido de rivalidad sevillana y ratificó su buen momento de forma enlazando su sexta jornada sin perder. Buen choque de los albicelestes que tuvieron que esperar a la segunda mitad para abrir la lata y llevarse los tres puntos puestos en juego.

El duelo comenzó igualado en fuerzas y sin dominador claro aunque los locales, poco a poco, se hicieron dueños del mismo sin tener ocasiones claras y con el Castilleja apostando por la contra pero sin acierto en la definición de Plata.

Tras el asueto, Ranchero (47') inauguró la cuenta con un derechazo que se coló por la escuadra. Los lebrijanos buscaron la sentencia y ésta llegó en el 76', cuando Braganza, lanzado en el contragolpe, hizo una pared con Ranchero y definió ante Tomás Romero, batiéndolo por bajo. Al final, hubo intentos postreros de los visitantes pero el marcador no se movió.



San Roque 0-0 Utrera: Se va con la sensación de haber podido vencer

El Utrera no pudo pasar del empate ante el colista San Roque en un encuentro muy disputado y que dio muy poco de sí en los primeros 45 minutos. Fue el Utrera quien tuvo más ocasiones en el primer acto. Primero Facundo (3') remató un córner que sacó la defensa. Facundo (31') volvió a ser protagonistar tras rematar desviado un centro de Blanco y, de nuevo, Facundo (32') con un tiro desviado inquietó a los locales. Aún así, el San Roque se pudo ir por delante al descanso pero Ayala evitó el gol de Nacho tras parar un tiro en el área pequeña.

Tras el paso por vestuarios, avisó otra vez el Utrera con un tiro de Blanco (51') ajustado al poste de Guille Castilla. Posteriormente apretó el cuadro campogibraltareño con varias ocasiones que fueron anuladas entre Ayala y la falta de acierto de sus atacantes. La más clara fue en el 69' cuando Ayala detuvo a Pablo de Castro en el mano a mano tras jugada de Ledesma. Al final, fueron los hispalenses quienes pudieron vencer pero Blanco, de lejos, Salvi, totalmente solo, Titi, de tiro raso que paró Guille, y Pablo Haro, que cruzó en exceso, no acertaron.



Algeciras 1-0 Coria: No pudo sacar algo positivo

El Coria no pudo sacar algo positivo de su visita al Nuevo Mirador donde cayó por 1-0 ante el Algeciras, el cual rompió una racha de siete partidos sin vencer. El choque fue entretenido, con los locales comenzando algo mejor. En el 17', el Algeciras hizo el que sería definitivo 1-0 después de una jugada de Dani Mauri, que tiró a puerta, Isco Suárez rechazó y Máiquez se adelantó a los zagueros ribereños para marcar.

El Coria no se vino abajo y replicó con un tiro de Curro que se fue por poco. Aún así los gaditanos pudieron sentenciar por medio de Mané y Mauri. Tras el descanso, Juanca, por los locales, fue expulsado y el Coria tuvo 20 minutos con superioridad en los que no igualaron. Curro, de cabeza, Luis, de tiro ajustado, y un penalti reclamado fueron las ocasiones finales amarillas.



Écija 6-0 Los Barrios: Fiesta final en San Pablo

El Écija se dio un festín goleando a Los Barrios por un contundente 6-0 que permite a los astigitanos asentarse entre los cuatro primeros puestos. El cuadro de Juan Carlos Gómez fue de menos a más ante un cuadro gaditano que incomodó por momentos y al que le anularon un tanto, obra de Salas, en el 24'.

Tras la media hora todo cambió y el Écija dominó. Fruto de ello, llegó el primero, de Manu Reina, que remató a gol un buen centro de Moyita. Tras el asueto, Ezequiel Lamarca hizo el segundo, en el 54', con un excelente golpeo de volea tras jugada de David Castro.

Tras ello, Fermín evitó que los gaditanos recortaran con un tiro de falta. La respuesta ecijana no se hizo esperar y llegó el tercero. Anotado por Ezequiel, de nuevo, después de un robo de balón de Marrufo. Los últimos quince minutos fueron una fiesta en San Pablo. En el 79', Alberto Castro hizo el 4-0 con un tiro que se coló por la escuadra. El 5-0 fue obra de Juan Delgado tras aprovechar un rechace del travesaño de un tiro propio y, finalmente, Alberto Castro, de cabeza, cerró la cuenta.



Gerena 1-1 Sevilla C: Tore le para los pies al filial

Partido intenso, de idas y venidas y que se decidió en el último minuto entre el Gerena y el Sevilla C cuando Tore igualó la contienda y evitó que el segundo filial sevillista se llevara los tres puntos. Al comienzo avisó Chuli, que recibió una falta sacada rápidamente por Tore, pero no acertó con la portería de Samu. En el 20', respondió el Sevilla C con un remate de Víctor que Luisma rechazó a córner.

Se tuvo que esperar hasta el minuto 37 para ver el gol inaugural del choque. Buben aprovechó un despeje de Eli para disparar y sorprender a Luisma y hacer el 0-1. El tanto llegó en unos momentos que el Gerena atacaba más que su rival. Antes del descanso, el árbitro anuló por fuera de juego una anotación de Giráldez.

La segunda parte fue un calco de la primera pero hasta los minutos finales no se crearon ocasiones de peligro. En el 86', Chuma cabeceó pero Luisma evitó la sentencia cuando ya se cantaba gol. Respondió el cuadro minero con un fuerte disparo de Migue que Samuel desvió a saque de esquina. Y en el 92', cuando el triunfo del filial parecía irremediable una falta sacada por Migue la logró tocar Tore para hacer el tanto del empate y privar así a los de Chesco de un nuevo triunfo tal y como les sucediera en Utrera hace escasos días.



Betis B 5-0 Alcalá: Manita para agarrar con dos manos el título

Triunfo solvente y por la vía rápida de un Betis B decidido en esta segunda vuelta del campeonato en el Grupo X de Tercera a obligar al Arcos a no bajar ni un ápice el pistón. Los gaditanos cumplieron en su visita al filial recreativista también (0-3), aunque el despertar (parece que definitivo) de los verdiblancos en clave ofensiva amenaza seriamente su liderato. Y es que el derbi sevillano de la Ciudad Deportiva Luis del Sol apenas tuvo historia, ya que quedó resuelto con el justo y hasta corto 3-0 al descanso. Las bajas que arrastraba el Alcalá, acrecentadas con la lesión de Pana en el primer tiempo, lastraron a un buen equipo que no encontró nunca su fútbol este domingo.

Los de José Juan Romero abrieron brecha en el marcador antes del cuarto de hora, puesto que, tras un aviso lejano de Loren, el propio artillero costasoleño inauguraba el marcador a los diez minutos al peinar en el primer palo un córner botado por Kiki. Prácticamente en la siguiente jugada, Hinojosa encontraba entre líneas a Paco, cuyo pase de la muerte no desaprovechó a quemarropa Francis.

A raíz de ahí, el Alcalá soltó amarras y apretó un poco a su anfitrión, relajado inevitablemente con tan jugosa ventaja, si bien los verdiblancos retomaron su ofensiva en el ecuador de esta fase inicial, coincidiendo con la lesión de Pana, que dejó a los de Selu siete minutos largos en inferioridad. Así, en el 26, Francis -bien abajo Fernando- y Narváez -el poste escupió su disparo- perdonaron la sentencia, al tiempo que antes del intermedio le fueron anulados sendos tantos a Loren, primero por fuera de juego de su compañero Pozo, que estaba en la trayectoria del tiro, y luego por el desmarque a destiempo del propio '11' local antes de cabecear a bocajarro. No sería el último, ya que, en el 58, volvería a ver cómo le invalidaban otro tanto cuando remataba desde muy cerca un centro-chut de Paco que desviaba un adversario.

Estaba inspirado y con ganas el centrodelantero heliopolitano, que se estrellaría luego de nuevo con Fernando, que no pudo hacer nada en el 42, cuando la presión alta del Betis B obligó a Carlos Ávila a ceder mal atrás, resolviendo Loren con una vaselina sobre la salida a la desesperada del meta panadero.

En la reanudación, más de lo mismo. El achique local en campo contrario hacía estragos en el Alcalá, que se libraba de males mayores sólo por la buena interpretación de su retaguardia de la salida conjunta para dejar en 'off side' a los delanteros del filial. Francis y Junior avisaban tímidamente para los de José Juan, que administraban sin problemas tanto el balón como su ventaja, evitando descuidos atrás y esfuerzos innecesarios. Trataban los alcoreños de percutir algo más para alejar el peligro de su portería, aunque no lo conseguían.

En el 67, nuevo gol anulado por posición ilegal al Betis B, esta vez a Sergio Navarro, al que dejaron solo delante de Fernando tras una buena contra que culminaba con un pase de la muerte de Francis. Esta acción y los cambios espolearon a los verdiblancos, que estuvieron a punto de ampliar diferencias por medio de Narváez -un zaguero desvió a córner su disparo- y Dan Ojog -cabeceó contra el larguero un córner de Kiki-. Lo logró enseguida el propio Sergio Navarro, eficaz en el remate tras un ataque de tiralíneas fraguado entre Francis y Junior.

Se desató entonces de nuevo el vendaval heliopolitano, sobre todo porque los de Selu Durán tiraron definitivamente la toalla y se conformaban con achicar agua. Juanma, a seis del epílogo, cazaba un balón suelto que había peleado hasta la extenuación Francis para castigar la desidia de la zaga alcalareña y abrochar un encuentro completísimo de los pupilos de José Juan Romero.