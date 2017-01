Ranchero, el ímpetu de un ariete

Los delanteros viven del gol y los equipos, en gran parte, subsisten gracias a sus tantos. Así es la relación que se ha estrechado en las últimas jornadas entre Juan Luis Cárdenas 'Ranchero', goleador de la Lebrijana, y el cuadro celeste.

El atacante, canterano del Sevilla F.C., ha anotado cuatro dianas –tres de ellas consecutivas- en los últimos seis partidos, fechas en las que los lebrijanos no conocen la derrota. "El aumento del nivel del equipo provoca una mayor posesión y, por lo tanto, más ocasiones y más peligro; me he sabido aprovechar de ello", argumenta Ranchero.

Las últimas cifras del pupilo de Joaquín Hidalgo no hacen más que certificar la gran temporada de ariete. Ranchero, autor por el momento de nueve tantos, logró igualar sus números goleadores de la anterior campaña, seis, antes de que concluyese la primera vuelta: "La confianza del entrenador está siendo clave; estoy teniendo minutos y eso ayuda a sumar; todo sale rodado".

El joven jugador, sólo atesora 21 años, desprende ambición y ganas en cada una de sus palabras. Curiosamente, Ranchero no es un delantero al uso, sino que la gran mayoría de sus tantos llegan partiendo desde el carril zurdo, a pesar de ello no le basta con lo demostrado hasta ahora, quiere más: "Soy un jugador de banda, con llegada y ambición; tengo ganas de crecer; siempre quiero marcar goles", además, añade que espera que "llegue la cuarta jornada consecutiva anotando". Ranchero ejemplifica a la perfección el ímpetu y las ganas de un goleador.