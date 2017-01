La Barrera tira de la vieja guardia

La Barrera afronta desde este domingo una contrarreloj por la salvación. El equipo mairenero, colista de Primera Andaluza, a ocho puntos de la permanencia, inicia la segunda vuelta concienciado de que el margen de error es estrecho.

Por ello, se encuentra rastreando el mercado en la búsqueda de fichajes. Ya llegaron Miguel Peña y Richo, piezas básicas en los éxitos de las últimas temporadas alcoreñas, y más recientemente Álex Melli y el central Andrés.

Ahora, aprovechando la llegada al banquillo del Jozabed Sánchez de Andrés Castellano 'Rarra', el preparador alcalareño ha tirado de agenda y ha reclutado a un viejo conocido: Monanche. El fino mediapunta emigró el pasado año al Mairena y esta temporada se comprometió con el UP Viso. No obstante, no ha dudado en aceptar la propuesta de su antiguo equipo para ayudar a lograr la permanencia.

Junto a Monanche, otro viejo conocido que está cerca es Ulises. El central está en conversaciones con La Barrera para regresar a la disciplina barrerista. En las últimas temporadas en el Cerro, el experimentado zaguero se encontraba sin equipo y su llegada estaría cerca de producirse.

No serían estas las últimas novedades en el seno de La Barrera, ya que el capítulo de refuerzos no estaría cerrado. En este sentido, se tiene la intención de incorporar un mediapunta y un delantero, fichajes que finalizarían una 'operación renove' por parte de los maireneros con el objetivo de alcanzar la salvación.