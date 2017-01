Álex Pavón, pichichi exprés

El Algabeño afronta desde mañana una segunda vuelta de campeonato marcada por la ilusión, por el sueño de lograr el ascenso a División de Honor, un objetivo al que trata de acercar con sus goles Álex Pavón.

"Aquí he vuelto a recuperar la ilusión por el fútbol", declaró el delantero albiceleste, actual pichichi de la categoría con 11 goles logrados en los 14 partidos disputados, ya que se incorporó con el campeonato comenzado: "Este año no tenía intención de jugar, pero me llamó el Alcalá y decidí fichar. Luego, no me encontraba bien y apareció el Algabeño".

A través de la mediación de su compañero Misa, con el que coincidió en el Alcalá hace tres años, se decantó por el equipo dirigido por Diego Tristán. "Que te llame él también cuenta. Cuando era niño recuerdo verlo jugar en el Deportivo. Tenía un nivelón. Ahora, se mete con nosotros en los partidos y bromea cuando fallamos. Siempre tiene algo que decirte, es un placer", apuntó este estudiante de Finanzas y Contabilidad natural de La Palma del Condado que dio el salto en segundo año de cadete hasta juveniles del Siempre Alegres al Atlético de Madrid.?

Con once goles, no esconde que tratará de luchar por el Pichichi, aunque su verdadero deseo es el ascenso. "Hay un pedazo de equipo. Estamos lanzados, pero nos queda la segunda vuelta. Siempre salimos a por los partidos. No damos ni un voleón", indicó.