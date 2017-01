Resumen de los equipos sevillanos en la Jornada 21 de División de Honor

Estrella 1-0 La Palma: A tres puntos de un sueño

Regresó la alegría al Ciudad de Alcalá donde el Estrella no ganaba desde el cuatro de diciembre. El antaño inexpugnable feudo panadero volvió por sus fueros y mete de lleno a los de Carlos Conejero en la lucha por el ascenso. Un sueño que empieza a volverse realidad y que está a tan sólo tres puntos de distancia.

En cuanto al partido en sí, los alcalareños no ofrecieron su mejor rendimiento. Ganaron por la mínima a La Palma sin mucho brillo, pero demostraron su autoridad y efectividad en casa.

Nada más emprezar el choque, Guti pudo adelantar a los suyos con un disparo que se fue rozando el palo, tras un gran pase de Matías. Poco después, en el 18', un cambio diagonal de Vargas terminó llegando al propio Guti, que no perdonaba ante Ezequiel. Lata abierta. Ahora, había que conservarla así. La réplica de los onubenses llegó en el 28', cuando un saque de esquina directo de Manu Calle era repelido con ciertos problemas por Llera.

Tras el paso por los vestuarios, el Estrella intentó finiquitar el choque con ocasiones de Lolo y Matías. Este último lo intentó con vehemencia varias veces, aunque no tuvo suerte de cara al gol. Con el marcador a favor y sin mucho peligro por parte de su rival, los panaderos se relajaron. Alberto vio la segunda amarilla en una jugada extraña, lo que dejó a los locales con diez en los últimos minutos. Pero el marcador ya no se movería.



Ciudad Lucena 1-0 San José: Castigo cruel para los azulinos

Aciago desenlace en Lucena para el San José, que perdió tres puntos en el último suspiro, tras un penalti lanzado por Ávalo en el 90'. Antes, los cañameros habían jugado de tú a tú a los cordobeses en un partido muy serio.



San Juan 3-3 Conil: Intentando que el agua vuelva a su cauce

Partido loco el vivido en el Pimero de Mayo entre el San Juan y el Conil, que utilizaron toda la pólvora en los primeros cuarenta y cinco minuto. Seis goles (3-3) que sólo otorgan un insuficiente punto a los sanjuaneros, que no les sirve para salir de la zona de descenso.

El equipo de Juan Carlos Menudo empezó golpeando fuerte, con dos tantos en quince minutos. Miguel León y Carlos Salgado, de penalti, pusieron en clara ventaja a los auriazules. Sin embargo, el Conil no se amilanó y remontó el partido en otros quince minutos. Menudo no se lo pensó y cambió el sistema, dando entrada a dos jugadores en el 32'. Fruto de ello, el San Juan consiguió empatar por medio de Carlos Salgado, que se lesionó poco después. En la segunda mitad, las aguasse calmaron y el luminoso no varió.



Lora 1-1 Pinzón: Cuando no es una cosa es otra

Sigue sin suerte un Lora que no pudo sacar el triunfo ante el penúltimo, motivado sobre todo por las dos expulsiones sufridas durante el partido. Los loreños seguirán una semana más en zona de descenso, pero lo más preocupante es que sólo han sido capaces de sacar un punto ante los dos últimos clasificados de la tabla. En esta ocasión, el Pinzón pudo hasta dar la campanada, si no llega a ser por el gol de Fernando en el minuto 94 de encuentro.



Chiclana 1-4 U.P. Viso: Viento en popa y a toda vela

Como un tiro. El U.P. Viso sumó su quinta victoria en seis partidos y empieza a alejarse de la zona de descenso. Con este nuevo triunfo, ya ve la barrera a tres puntos de distancia. Y es que ganar a domicilio por 1-4 no es capaz de hacerlo cualquiera. Mucha culpa de ello la tiene Alberto Quesada, que ha subido el nivel de la plantilla y ayer hizo dos golazos, uno de ellos desde el centro del campo. Eusebio Navarro parece haber dado con la tecla.