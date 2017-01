Resumen de la jornada 23 de los equipos sevillanos en Tercera

Alcalá 1-0 Écija: Una cuestión de acierto y eficacia

El Alcalá apeló a la épica para quedarse con los tres puntos en casa, merced a un solitario gol de Pedro Jiménez, en un partido en el que el Écija, al igual que en anteriores salidas, desaprovechó numerosas ocasiones, marchándose de vacío.

Pese a ello, hay que destacar el mérito del triunfo panadero en un encuentro que afrontó con importantes bajas, terminó jugando con dos juveniles y con dos menos. Como es habitual en el Écija, comenzó el partido dominando, con dos ocasiones muy claras en los dos primeros minutos. El Alcalá, por su parte, lo hizo frío, pero se sacudió el dominio al cuarto de hora. Pasado ese tiempo, el Ecija sólo encontró un tiro de Carmona que atajó Fernando. Replicó el Alcalá tres minutos más tarde en un centro envenenado de Morales que se fue sobre el travesaño. En el 30´, los locales reclamaron un posible penalti a Yeyo. El cuadro de Selu se atrincheró atrás en el último cuarto de hora, replegándose y cerrando espacios, sabiendo que no podía plantar cara a un Écija superior.

La segunda parte fue casi un calco de la primera. Los visitantes se impacientaban porque no tiraban a portería e intentaron crear superioridad en el medio, pero la entrada de Pedro Jiménez fue vital. A los dos minutos de saltar, recibió un pase de Morales y chutó a media altura, imposible para Fermín. El Écija dispuso de cuatro claras ocasiones que desperdició ante un Alcalá efectivo.



Castilleja 0-2 Ceuta: No supo aprovechar sus oportunidades

Con un gol de Víctor pasado el cuarto de hora y otro de Chakir en la recta final, el Ceuta echó una losa sobre el juego más vistoso de un Castilleja que encajó su segunda derrota seguida. Pese al mejor inicio local y de disfrutar de dos ocasiones, el rival se adelantó. El 0-1 no desanimó al ´Casti´ y, en el 38´, Javi Navarro sacó bajo palos el empate. Ida y vuelta en la segunda mitad: Dani Casado falló un penalti y Chakir sentenció.



San Roque de Lepe 2-1 Cabecense: El gol de Reguera no bastó para sumar

El Cabecense no pudo traerse nada positivo de su visita al Ciudad de Lepe y cayó en un partido que empezó muy parejo, pero en el que después comenzó a perder fuelle. Hubo que esperar a la segunda parte para que comenzaran a llegar los goles. Sentenciaron los leperos con dos ocasiones en tan sólo cuatro minutos. Primero, por mediación de Higor Rocha, e, inmediatamente después, de Gerardo. Tras otros seis minutos, Reguera recortó distancias, pero ya no quedaban ni tiempo ni fuerzas para una remontada. Perdieron tras 6 jornadas.



Utrera 2-1 Gerena: Un derbi de poder a poder

Buen partido el visto en la mañana de ayer entre el Utrera y el Gerena, donde ambos equipos buscaron, cada uno con su estilo, lograr los tres puntos, llevándose el premio final los anfitriones al tener más acierto. Con este triunfo, los locales suman 33 y son octavos, un puesto por debajo de su rival, un Gerena que encadena cuatro semanas consecutivas sin vencer. La primera media hora incluyó los treinta mejores minutos de esta temporada en el San Juan Bosco, con dos equipos jugando de poder a poder y mucha ambición.

En el 7´, David Toro adelantó a los mineros con un chut, aunque, cuatro después, igualó Facu, tras una gran jugada de Barrio. De ahí al descanso habría ocasiones muy claras y nada de tregua, salvo en la fase final.

Barrio, de nuevo, a los siete minutos de la reanudación, se marcó otra gran acción para que Pozo hiciera el 2-1.

La expulsión de Kiko (71´) obligó al Utrera a tomar reservas. El Gerena apretó y tuvo ocasiones, aunque el marcador no se movería ya.



Los Barrios 2-0 Lebrijana: Dos saques de esquina cortan la dinámica

La Lebrijana ponía punto final a su buena racha y cayó derrotado ante una necesitada U.D. Los Barrios que demostró más hambre y ambición que un cuadro albiceleste que fue de más a menos. La primera parte tuvo un poco de todo, si bien la Lebrijana tuvo más presencia y balón, pero los barreños, bien posicionados, trataban de crear peligro a la contra, en especial por la banda derecha. Salas, al filo del descanso, cabeceó un córner para hacer el 1-0. Los gualdiverdes salieron en el segundo acto decididos a sentenciar. Selu Romero (56´) dejaba con diez a la Balompédica, pero las fuerzas se igualaron con la roja de Antoñito. Javi sostuvo a los lebrijanos hasta que Ezequiel Rojas, de córner, hizo el 2-0.



Antoniano 1-0 Algeciras: Joaquín relanza a los lebrijanos

El Antoniano, en el estreno de Antonio Gil en el banquillo, se adelantó muy pronto en el marcador, gracias al tanto de Joaquín (5´), y supo gestionar su renta. Lo hizo, no obstante, ante un rival que desaprovechó numerosas ocasiones de gol y que, incluso, falló un penalti lanzado por Camps.

Finalmente, el Antoniano logró un triunfo vital que le permite respirar un poco en la tabla. Los de David Guti, mientras tanto, deberán mejorar en tareas ofensivas si quieren mantener el ritmo de los equipos punteros en la clasificación.

Con 26 puntos, los lebrijanos cuentan con un colchón de siete respecto a los puestos de descenso, cuyo inicio marca en este momento el Recreativo B.



Sevilla C 1-2 Guadalcacín Otra vez en el último minuto

El Sevilla C volvió a maldecir los últimos minutos y vio como voló un punto en el 90´ con el gol de Rosales. Ocasión desperdiciada por el segundo filial para acercarse a los puestos de ´play off´, después de la derrota del Écija en Alcalá.

Los locales llevaron la iniciativa en todo momento, pero la actuación del portero Lebrón y la falta de puntería condenaron a los de Chesco.

Pronto se adelantarían los jerezanos, tras una internada de Pablo Pérez, cuyo centro lo remató Adrián Martín en el 11´. El Sevilla C siguió con el control y Víctor dispuso de la mejor ocasión, desviada a córner por Lebrón en el 35´.

En la reanudación del partido, el equipo sevillista salió decidido a por el empate, lográndolo en el 70´ por medio de Torralbo tras desperdiciar varias ocasiones.

Sin embargo, el jarro de agua fría llegó con el tiempo cumplido, cuando una falta lejana botada por Rosales terminó incomprensiblemente dentro de la portería en una acción desafortunada de Javi Díaz.



Coria 1-Betis B 3: Triunfo con luces y con alguna sombra

Tras realizar un buen primer acto, el filial tuvo un mal inicio de segunda parte; la expulsión del local Curro le sirvió para encarrilar el duelo.

El Betis B enlazó su tercera victoria consecutiva tras derrotar al Coria por 1-3 en un duelo en el que mostró una buena imagen, la cual se vio empañada por un mal inicio de segundo acto. Con este triunfo, sumado al tropiezo del Arcos, los heliopolitanos se alzan con el liderato en solitario.

La primera parte fue un auténtico monólogo verdiblanco. De principio a fin. Tras los diez primeros minutos de acondicionamiento, el filial apretó y llegó con peligro a la meta ribereña. La primera ocasión fue en el 11´, cuando Francis, el más activo en el inicio, centró al corazón de área para que Juanma, en el área pequeña, fallara ante Isco Suárez, que atajó. Fue el aviso de lo que llegaría en el 25´. Tras una jugada combinativa, los verdiblancos crearon superioridad en la banda derecha y Paco, con un centro medido, conectó con Pozo, quien cabeceó para marcar el 0-1. El Coria no reaccionó con el tanto en contra y el Betis pudo aumentar distancias, pero ni Narváez ni Juanma, de cabeza tras falta lateral, pudieron aumentar la renta.

Tras el asueto, el Coria apretó y aprovechó un dubitativo inicio bético. Pedro y Cáceres aportaron nuevos bríos y el empate no tardó en llegar. Cáceres (59´), de gran cabezazo, remató un preciso centro de Pedro.

Cuando todo parecía a favor de los ribereños, el devenir cambió cuando Curro impidió el lanzamiento de una falta visitante y vio la segunda amonestación que dejó a los amarillos con diez. Sin tiempo para reubicarse, el filial no perdonó y Junior (63´), tras un rechace en una falta lateral botada por Kiki, se adelantó en un balón dividido a la salida de Isco Suárez para anotar el 1-2. Los de José Juan Romero olieron sangre y pudieron ampliar distancias pero Juanma (66´) falló un penalti cometido sobre él mismo por el meta local. La sentencia llegó en el 71´ cuando Narváez, tras una pérdida local, galopó por la banda izquierda para encarar a Isco Suárez y batirlo de disparo cruzado.

De ahí al final, no hubo más excepto la roja al local Israel.