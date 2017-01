Mariano Suárez "Cometemos errores graves"

El Coria no pudo sumar ante un Betis B que gracias a los tres puntos logrados en el Guadalquivir se alzó con el liderato. No obstante, el conjunto ribereño tuvo sus opciones.

"En la primera parte no estuvimos bien. No entramos como quisimos, pero estaba igualado y con pocas ocasiones. En una de ellas, con un buen centro ellos se pusieron por delante. La segunda parte lo igualamos con los dos cambios. Empatamos, pero la expulsión de Curro lo cambió todo. El árbitro nos castigó bastante. Luego hay otro partido; en dos errores infantiles recibimos dos goles. Regalamos el segundo gol; hubo partido hasta la expulsión", manifestó Mariano Suárez, entrenador coriano a la conclusión del encuentro.

El míster ribereño lamentó los fallos que tuvieron. "Cometemos errores infantiles y nos cuestan partidos. El tema es que el equipo sigue cometiendo errores graves que nos cuestan partidos. Estamos ya en la segunda vuelta y hay que intentar que no vuelva a ocurrir. Competimos y logramos empatar pero los errores individuales son muy gordos y provocan goles de los contrarios", dijo.

De cara al próximo envite frente al Écija añadió que: "Ya son todos difíciles. No podemos dejar pasar de sumar en ningún campo. En Algeciras estuvimos a punto".