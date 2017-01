Recta final del mercado invernal para los cuadros sevillanos

Cada vez más, los equipos se agarran al mercado de invierno para paliar carencias o potenciar sus plantillas de cara a la decisiva segunda vuelta del campeonato liguero. Bien es cierto que las limitaciones que ofrece este periodo de fichajes son importantes, pero los equipos no se quedan de brazos cruzados, multiplicándose las gestiones y los movimientos en las oficinas de los clubes sevillanos.

Siete días restan para que finalice el periodo de inscripción, ya que el próximo martes 31 acaba el plazo, por lo que el tiempo apremia, ya que en principio, salvo sorpresa o movimiento de última hora, ocho de los once hispalenses que compiten en el Grupo X no han cerrado sus plantillas. Así, el Sevilla C, Utrera y Castilleja no contemplan hacer movimientos, mientras que al Coria es a quien se le acumula más trabajo, deseando realizar tres fichajes (hoy podría caer el gerenense Guti).

El Gerena, hasta el momento, es el equipo más activo, con el fichaje de cuatro caras nuevas que ya han debutado: Alejandro Serrano, Marc Fraile, Miguel Ballesteros y Carlitos. Y no descarta sumar algún efectivo más, ya que se encuentra en conversaciones con algún futurible. Por otro lado, hay que destacar la importante novedad que se ha producido en el Cabecense. Guti dice adiós por una lesión de rodilla; el polivalente jugador palaciego, pieza básica en los rojinegros desde hace varias temporadas, ha sido castigado por las lesiones este año.

Por último, no hay que olvidar al líder. El Betis B podría inscribir al meta Pedro, repescado del Sanluqueño. De ser así, habría que dar una nueva baja, pudiendo ser el georgiano Beka el sacrificado. No hay nada decidido.

Betis B: Pendiente de Pedro y Beka

El actual líder de Tercera ha realizado un movimiento invernal: Iván Navarro. El extremo procedente del Gerena ya ha debutado después de ser dado de alta tras salir Migue Sánchez al Castilleja. Ahora resta conocer qué se va a hacer con Pedro, repescasdo del Sanluqueño. Beka podría ser el sacrificado.

Écija: Busca un extremo y un central-lateral diestro

El Écija cerró hace varias semanas su primer fichaje, Suanes, aunque desde entonces no ha podido ver cumplidos sus deseos. Busca un extremo (habló con Abraham y Dani Casado) y un central-lateral diestro. En el capítulo de bajas Mesa firmó por el Pozoblanco y Guille Pavón por el CD El Villa.

Sevilla C: Sin novedades en el segundo filial sevillista

Notable temporada la de un Sevilla C que es sexto, a cuatro puntos de los ´play off´ de ascenso. No se prevén fichajes en el filial nervionense, que la semana pasada liberó a José Carlos, lateral izquierdo que se desvinculó para firmar por el Castilleja. No se esperan más novedades.

Gerena: No descarta firmar a un defensa central más

Es el equipo más activo. Llegaron Serrano, Fraile, Carlitos y Ballesteros; y se marcharon Zapata, Cannataro, Cristian y Barragán. Pero los movimientos no paran... A Guti se le dará la baja y no se descarta la llegada de otro central siempre que mejore el actual plantel. Si hay recambio, Manu Toro también se iría.

Utrera: ¿Capítulo cerrado?

El Utrera, salvo ese mirlo blanco al que siempre están abiertos los equipos, en principio, no hará ningún movimiento en este mercado invernal. Recuperó a Domingo hace varias semanas y Miguel Ángel Montoya se encuentra satisfecho con su plantel.

Lebrijana: Negocia por Cristori

La principal novedad en la Lebrijana es que se encuentra negociando por Cristori, delantero argentino al que el Antoniano le ha dado la baja. En el capítulo de bajas, hay que destacar una sensible: Urri. El ex del Arcos, fijo para Hidalgo, se marchó al Leganés B.

Cabecense: Guti dice adiós

La principal novedad en el Cabecense en los últimos días ha sido la baja de Guti. El palaciego sufre una lesión de rodilla y dice adiós a la temporada. Al reciente fichaje de Baraja se espera añadir un mediocentro creativo que se busca desde hace varias semanas.

Castilleja: En principio no busca ningún refuerzo más

José Antonio Granja, entrenador del Castilleja, ha apuntalado su plantilla de cara a la recta decisiva del campeonato. El movimiento más llamativo ha sido la cesión de Migue Sánchez del Betis B, además de la llegada de Ponce, José Carlos y Emiliano. No se contemplan más novedades.

Antoniano: Sondea el mercado por un jugador de banda

En el Antoniano la principal novedad es la llegada al banquillo de Antonio Gil, que debutó la jornada pasada con victoria frente al Algeciras. El club lebrijano ha dado la baja a Cristori, castigado por las lesiones esta temporada, y busca en el mercado un jugador de banda rápido.

Alcalá: Está a la 'caza' de un mediocentro y de un punta

Sin dejar de lado la enfermería, ya que cuenta con jugadores importantes en el dique seco, el Alcalá confía en poder incorporar en este tiempo que resta para que finalice el plazo un mediocentro y un delantero. Hay que recordar que en las últimas semanas sufrió la importante baja de Lucho.

Coria: Desea tres fichajes: Guti está cerca de caer

El Coria confía en aprovechar los siete días que restan para cerrar el mercado. El club del Guadalquivir busca dos centrales y un delantero. Al respecto, el nazareno Guti, que va a salir del Gerena, puede ser el primero. Ha habido contactos y hay buena sintonía entre ambas partes.