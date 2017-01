Quesada golea y se multiplica por tres en el UP Viso

El fútbol moderno ha potenciado la versatilidad del futbolista. Los equipos cada vez son más ricos tácticamente y los sistemas evolucionan. Si hace varios años el 1-4-4-2 era el predilecto, luego pasó al 1-4-2-3-1 y en la actualidad se potencia el 1-4-3-3 o el 1-3-5-2, entre otros. Por ello, es necesario que el jugador sea capaz de adaptarse a diferentes posiciones para cubrir las necesidades del equipo.

Este rol lo ha asimilado a la perfección Quesada. El jugador del UP Viso es noticia esta semana por su golazo ante el Chiclana (logrado desde el centro del campo [a partir del 4:20 en el vídeo]), la guinda a las prestaciones que ofrece el alcalareño. Procedente de un Castilleja en el que actuó con éxito de mediocentro defensivo, firmó por los alcoreños como delantero, su demarcación natural, pero jugó sus primeros partidos como central, demostrando que vale por tres€

"Debuté de central. Había bajas y tuve que hacerlo ahí. Es complicado jugar en una posición u otra porque tienes que estar muy concentrado y cada puesto es diferente. Sin embargo, no me importa dónde jugar siempre que ayude a mi equipo", manifestó un abnegado Quesada que ya en los últimos dos envites ha regresado al área.

El alcoreño está recogiendo los frutos a tantos años de trabajo. Criado en los escalafones inferiores de la Estrella San Agustín, siempre actuando de delantero, dio sus primeros pasos como sénior en La Barrera para ascender después con el Torreblanca a Preferente "jugando de central". Domingo Caro lo repescó para la Estrella, donde recuperó su rol de delantero, contribuyendo al histórico ascenso a Primera Andaluza con 14 goles. De ahí al Antoniano, Chipiona, CD Ibiza... Hasta el pasado verano.

En principio se comprometió con el Díter Zafra del alcalareño Álex Martín, pero al no poder entrenar con regularidad acabó en el Castilleja. "Granja (míster castillejano) me dijo que la única posición que quedaba libre era la de mediocentro defensivo, que si me veía capaz me quedaba. Le dije que por supuesto", recordó.

Destacaba Quesada, en su primera aparición en Tercera, disputando 12 partidos (7 como titular, marcando un gol), pero la irrupción del UP Viso le hizo hacer las maletas. "Contactó conmigo José Antonio Sánchez (secretario técnico visueño), me explicó el proyecto y me gustó. Tenía ganas de jugar en Tercera, pero que un club como el UP Viso apueste por ti me agradó. Desde el principio sólo he recibido muestras de cariño y apoyo. Este club tira, me gusta en todos los aspectos. Hay un proyecto a medio plazo muy bonito; estoy seguro de que el UP Viso dará que hablar", señaló el atacante, que se deshace en elogios hacia su nuevo entrenador, Eusebio Navarro, artífice de la reacción de un equipo que ha sumado 5 victorias en los últimos 6 partidos: "Tiene las ideas muy claras y las transmite a la perfección. El cuerpo técnico es un espectáculo. Sabe llegar a cada jugador. Me sorprende y aprendo en cada entrenamiento".