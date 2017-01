Guti, el timón de la Estrella

La Estrella de San Agustín continúa viviendo un sueño, un sueño que a base de esfuerzo y trabajo se convierte en realidad cada fin de semana. El conjunto panadero, tras dos derrotas consecutivas en su feudo, le ha recuperado el pulso a la competición con siete de los últimos nueve puntos. Francisco Javier Gutiérrez 'Guti' es el timón de los blanquiazules gracias a su buen manejo de la pelota, además, sus goles, seis en lo que va de curso, están siendo fundamentales en el devenir de los Carlos Conejero; de hecho, su último tanto ante La Palma sirvió para que la Estrella volviese a ganar como local. "Contento tras volver a ganar en nuestro feudo; hemos recuperado la confianza", reconoce el centrocampista.

Los panaderos, después de una primera vuelta casi inmaculada en el Ciudad de Alcalá, cayeron de manera consecutiva ante el Xerez Deportivo F.C. y el Puente Genil. "No hay explicación. Los resultados no llegaron a pesar del trabajo; no merecimos la derrota", explica Guti. Ahora, la Estrella, a dos puntos de la promoción y a tres del ascenso, se ha situado de nuevo en la zona noble de la tabla.

El vestuario no quiere ni oír hablar de ascenso. "Lo primero es salvarnos, después Dios dirá. Salvación, salvación y salvación", repite el talentoso jugador.

La buena temporada de Guti no ha pasado desapercibida para los distintos conjuntos del fútbol modesto.

Así, varios equipos de Tercera han preguntado por la situación del mediocentro: "Ahora mismo no pienso salir de la Estrella; en un futuro no lo sé". Guti seguirá siendo el timón blanquiazul.