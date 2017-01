La jornada 22 de los equipos sevillanos en División de Honor, al detalle

O. Valverdeña 1-1 Estrella: Faltó aire para sacar el triunfo

No pudo sacar el Estrella los tres puntos en su visita a Valverdeña en un partido donde cada equipo dominó una parte. Los panaderos se adelantaron por medio de Guti en el 10', pero se desinflaron tras el descanso.

San José 4-0 San Juan: Mario y Plusco, un carril letal

Repaso monumental del San José al San Juan que sirve para que los cañameros salgan de la zona de descenso. El equipo comandado por Dioni Arroyo refrendó su mejoría de juego y resultados con un partido redondo ante un conjunto auriazul que está pagando su merma de jugadores en exceso.

Empezó el choque con la escuadra local volcada en la portería contraria, sobre todo por la banda derecha que no dejó de martillear la defensa aljarafeña durante los noventas minutos. No olvidarán fácilmente en el seno sanjuanero la sociedad formada por Mario y Plusco. Precisamente fue Mario el primero que avisó con un centro-chut que se fue al poste. Poco después, en el 18', una nueva internada de Mario acababa en los pies de Plusco que no acertó a rematar a gol, pero sí Ale, atento al rechace. Poco había durado la resistencia del San Juan. Ale tuvo el segundo pase a Plusco y Furman, quizás el mejor de los visitantes, evitó de nuevo el gol. Sin embargo, en el minuto 36, una falta lateral magistralmente botada por José Carlos era finalizada por Nino de cabeza, lo que dejaba el partido casi visto para sentencia antes del paso por los vestuarios.

Tras la reanudación, el San José bajó un poco los brazos, lo que aprovechó el San Juan para quitarse un poco la presión e irse algo para arriba. Sí hubo llegadas, pero sin peligro real en forma de ocasión. Todo lo contrario que los cañameros, que cada vez que se acercaban querían sangre. Tras una oportunidad errada por Fran Osuna llegaría el tercero, obra de Plusco en el 70'. Internada de Dani y diana. Y no sería el último. Tan solo cuatro minutos después, la enésima llegada de Mario servía para que Plusco hiciera doblete y apagara cualquier ilusión de remontada.

UP Viso 2-0 Lora: La máquina visueña sigue a plena potencia.

Otra victoria del UP Viso y van... Los blanquiazules siguen en plan triunfal y sumaron unos nuevos tres puntos ante un Lora acuciado por las bajas que mostró maneras, pero que necesita urgentemente recuperar futbolistas para competir con la permanencia. Pineda, con un golazo desde el centro del campo, y Quesada fueron los goleadores de los de Eusebio Navarro en su octavo triunfo de la temporada.