Mariano (Coria) explota en San Pablo

La situación del Coria es muy delicada tras la última derrota en Écija. El 2-1 sufrido en San Pablo deja a los ribereños al borde del descenso, igualado a puntos con el Recre B.

Por ello, y fruto de la tensión que se está viviendo, Mariano Suárez, entrenador coriano, se ´desahogó´ en la sala de prensa del San Pablo. "El Écija ha tenido un jugador más, el árbitro, con los dos jueces de línea, y así es imposible. Tengo a 16 chavales llorando, uno que va ahora con el tobillo roto. Hemos jugado contra un árbitro caprichoso. No lo entiendo. Santiago Blanco lleva muchos años pitando en Tercera y sabe que se ha equivocado, y tela. Desde el penalti a la falta que le hicieron a Marcelo, la última falta que era a Isco Ortega, el segundo gol...", manifestó el coriano, que también se refirió al interés ecijano en Abraham: "El Écija Balompié no ha tenido un comportamiento apropiado a su historia. Es un jugador del Coria y lo ha llamado el entrenador por su cuenta y si los dos clubes no se ponen de acuerdo no saldrá. Ha desestabilizado a un jugador. Se ha comportado mal".

Al respecto, Juan Carlos Gómez, técnico del Écija, de Abraham señaló que "está prácticamente cerrado" y de las quejas corianas que: "No entro en valoración. Para cuando nos perjudican a nosotros".