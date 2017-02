Frenético último día de mercado en Tercera

No tuvo tanta repercusión como en Primera, pero el mercado de fichajes invernal en Tercera también acabó, y con importantes novedades en el fútbol sevillano.

De las más destacadas fue la desvinculación de Diego del Betis para poner rumbo a la Carretera de Utrera y firmar por el Sevilla C. El medio ofensivo no contaba con ficha y ha decidido emprender una nueva aventura. Respecto al filial, Blas se va cedido al CD Badajoz y se inscribe a Pedro, que ocupará la ficha de Beka.

El otro filial sevillano, el Sevilla C, además del fichaje de Diego, presentó la novedad de la marcha de Orihuela al Arcos.

Los más activos en el último día del mercado fueron el Écija, el Antoniano y el Alcalá. El conjunto ecijano culminó las operaciones que tenía avanzadas cerrando las incorporaciones del defensa Sergio Domínguez y el umbreteño Abraham.

El Antoniano no perdió el tiempo y cerró tres caras nuevas: el lateral derecho Sergio Iglesias, el mediocentro lebrijano Enrique Rivas y el polivalente atacante Javi Falcón.

Y el Alcalá se quedó con la miel en los labios por Yeray. El mediocentro alcalareño, ex del Nervión, realizó la pretemporada con el Alcalá, pero no se quedó y firmó por el Mairena, que no le abrió las puertas ante el interés panadero. En cambio, sí cerró los fichajes de Nacho, defensa procedente del Zafra, y de Nelson, medio luso que se encontraba sin equipo.

Del resto, hay que señalar la llegada de Varona (San José) al Cabecense; la de Starling (Cerro) a la Lebrijana y la de Néstor al Coria. Utrera y Gerena, aunque estuvieron pendientes, fueron los únicos que no se movieron. El Castilleja logró retener a Alberto ante el interés del San Roque Lepe.

Betis B: La salida de Blas y Diego, los últimos movimientos

La cesión de Blas Álvarez al CD Badajoz, líder del G. XIV de Tercera, fue de los últimos movimientos del Betis B, junto a la desvinculación de Diego, que se marcha al Sevilla C, además de hacer oficial la posibilidad adelantada por este diario: inscribir al repescado Pedro y dar la baja al georgiano Beka.

Écija: Llegan Abraham y Sergio Domínguez

El Écija ha visto colmados sus deseos con sus dos últimas incorporaciones: Sergio Domínguez y el deseado Abraham. El primero viene a reforzar la zaga ecijana, mientras que el excoriano era el objetivo principal para apuntalar la banda siniestra. Estos se suman al delantero Suanes.

Sevilla C: Se refuerza con el exbético Diego García

El Sevilla C se reforzó en el último día con el prometedor Diego García, centrocampista formado en el Betis, que no contaba con ficha del Betis B y que ayer se desvinculó de los verdiblancos. También ha sufrido la baja de Orihuela (Arcos) y la del juvenil Carlos Alberto, que se fue al Cádiz DH Juvenil.

Gerena: El equipo más activo en el mercado invernal

El Gerena ha sido el equipo sevillano que más actividad ha tenido en el mercado invernal. En total, ha hecho seis fichajes y ha dado siete bajas, unas voluntarias y otras obligadas, como la última de David Toro, delantero algabeño que se ha marchado al Cádiz B (División de Honor Sénior).

Lebrijana: Ficha a Starling

La Lebrijana sufrió en los últimos días la importante baja de Fran Sabaté, que firmó por el Extremadura. Anteriormente se hizo con los servicios de Cristori, desvinculado del Antoniano, y en el día de ayer firmó al habilidoso extremo Starling, procedente del Cerro.

Utrera: Ninguna maniobra

El Utrera ha sido de los equipos que menos se han movido en el mercado invernal. A finales de año repescó al delantero Domin, procedente del Elche Ilicitano, y concedió la baja a Isaac, que se marchó al Lora. Confía en su plantilla para el tramo final de campeonato.

Cabecense: Incorpora a Varona

El Cabecense culminó sobre la bocina su deseo de firmar a un mediocentro con la llegada de Pedro Varona, procedente del San José, fichaje que se suma al anteriormente realizado por Baraja. En cuanto a bajas, se despidió de Guti, pieza básica, por lesión.

Castilleja: Evitó la marcha de Alberto rumbo a Lepe

El Castilleja respiró a última hora y puede seguir disfrutando de Alberto. El fino jugador trianero recibió el pasado lunes el interés del San Roque de Lepe. Después de un tira y afloja en el que ambos clubes llegaron a hablar de cantidades, el medio ofensivo blanquiazul seguirá en el Antonio Almendro.

Antoniano: Tres fichajes antes de que sonara la bocina

El Antoniano aprovechó el último día de mercado para reforzar una plantilla que sufrió las bajas de Cristori y José Mari, éste marchándose al Algeciras. Se reforzó con el lateral derecho Sergio Iglesias (ex del Sanluqueño); el pivote lebrijano Enrique y el atacante Falcón, excanterano del Sevilla y Guadalcacín.

Alcalá: Hizo un último intento por el mairenero Yeray

El Alcalá apuró las últimas horas de mercado para firmar a Yeray, ahora en el Mairena y que en la pretemporada estuvo con los alcalareños. El club blanquinegro no le dejó salir. A Jorge Muñoz, Pinto y Alberto hay que sumar los fichajes de ayer de Nacho, ex del Zafra, y Nelson, medio luso que estaba sin equipo.

Coria: Ficha a Néstor y se quedó sin el '9' deseado

El Coria, después de varias semanas de negociaciones, acabó acatanado la marcha de Abraham al Écija. En el capítulo de altas, además de la del exgerenense Guti, adelantada por ESTADIO, hay que sumar la del coriano Néstor, ex del Betis B y Córdoba B. Intentó reforzar la delantera pero no pudo.