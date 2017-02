Álex Pineda (UP Viso), un goleador desde la segunda línea

Todo parece fácil, sale rodado y funciona cuando las dinámicas son positivas. En el Viso, que han pasado del negro al blanco sin vislumbrar el gris, lo saben a la perfección. Uno de los mejores ejemplos lo protagoniza Álex Pineda, mediocentro blanquiazul que, tras su gol ante el Cádiz B (1-1), ha anotado tres dianas en los últimos cuatro encuentros para un total de cuatro goles en la presente temporada. "Hacía tiempo que no marcaba tantos goles; por ejemplo, en el curso pasado metí tres con La Barrera".

Conviene recordar que el cuadro visueño atraviesa el mejor momento de la temporada. El empate ante el filial amarillo, líder intratable que no ha podido con los hispalenses en ninguno de sus dos envites, significó la cuarta jornada consecutiva sin perder del Viso en un serie de solo una derrota en los últimos ocho encuentros. "El míster -Eusebio Navarro- ha traído nuevas ideas y estamos haciendo un fútbol más práctico; están llegando los puntos", admite Pineda. Un jugador que ha dado un paso al frente, no solo a nivel goleador, sino en cuanto a su posición en el campo. Acostumbrando a jugar como pivote, tanto Picharri, anterior técnico visueño, como Navarro vieron en él a un gran llegador. "Estoy jugando más adelantado que en otros cursos y tengo más llegada; de mediapunta estoy cómodo", afirma.

Álex Pineda simboliza a la perfección el momento que vive el Viso, sus palabras desprenden alegría, ilusión y tranquilidad, la que da ver el descenso a cinco puntos antes de iniciar el ´Tourmalet´: "El margen nos da vida, pero tenemos que tener los pies en el suelo".