Domi (Utrera) aguarda un diagnóstico todavía

No está teniendo Domi el regreso esperado a su Utrera. El delantero brilló el campeonato pasado anotando 12 goles en 36 partidos, ninguno de penalti, un rendimiento que le valió su fichaje por el Elche Ilicitano, club que lo ha cedido de nuevo a la entidad del San Juan Bosco.

Sin embargo, una lesión está impidiendo al palaciego explotar todo su potencial. El atacante no juega desde la jornada 21 frente al Sevilla C, donde disputó, partiendo en el once, sus hasta ahora últimos 62' con la elástica utrerana. Es decir, desde el 8 de enero no ha vuelto a vestir de corto.

Unas molestias en su rodilla derecha le hacen seguir trabajando con el readaptador, a la espera de un diagnóstico. Se le han realizado distintas pruebas que han dictaminado que no sufre una lesión importante, pero las dolencias persisten y el Utrera aguarda una resonancia que espera pueda dar con la tecla de la lesión de un jugador en el que hay depositadas mucha confianza para la segunda vuelta dada su calidad y potencial.

Por ahora, sólo ha disfrutado de cuatro partidos, tres de ellos como titular y sumando 251', sin haber estrenado su casillero de puntos. Por ahora, el rol de goleador lo ha asumido Facu, con dos goles en los tres últimos partidos.