Lebrijana 4-1 Antoniano: 'Vendetta' de un excelso Eloy

La Lebrijana se apuntó el derbi frente al Antoniano gracias a una actuación estelar de Eloy, ex jugador blanquirrojo, autor de tres de los cuatro goles locales en apenas nueve minutos de juego. En un partido marcado por la lluvia, la Balompédica superó a su rival en todas las facetas del juego, incluida la de la pegada, que marcó la diferencia entre uno y otro equipo.

La primera mitad fue más equilibrada, con un mejor posicionamiento de los visitantes, que controlaron más y mejor la posición del balón, sin que el juego llegase a ser vistoso. El primer avisó llegó por medio de Andrés, que remató alto una falta botada por Juande. En el 10', un remate de Javi Forján se fue lamiendo el travesaño y en el 23' lo intentó Gabri desde fuera del área.

En el 29' Sergio Iglesias sacó un córner que Pepelu remató y su balón se estrelló en el travesaño. El propio Pepelu fue el autor de la siguiente jugada con una entrada sobre el capitán Juande, sancionada con amarilla, siendo la segunda y consiguiente expulsión, acción que marcó a los visitantes, que al comienzo de la segunda mitad recibieron el 1-0, obra de Forján.

A partir de ahí, el Antoniano no supo reaccionar y dejó jugar a placer al cuadro local. Todas las oportunidades eran albicelestes y nacían de las botas de Eloy, que en nueve minutos eléctricos firmó un 'hat trick'. El primero llegó tras un mal despeje de Pedro; el segundo en una falta botada por Dani Fornell y el tercero del ex del Antoniano, que ayer firmó su particular 'vendetta', en un contragolpe letal. El gol del honor visitante lo anotó Jesús tras un pase a la espalda que cogió a la zaga local descolocada.