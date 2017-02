Resumen de la jornada 26 del Grupo X de Tercera División

Betis B 2-0 Sevilla C: Una gran inyección de autoestima

El Betis B se quitó un peso de encima con su primer triunfo frente al Sevilla C (era la cuarta vez que se veían las caras) en un encuentro muy serio de los de José Juan Romero, que jugaron 46' con un hombre menos. Los sevillistas, irreconocibles, apenas inquietaron pese a jugar en superioridad buena parte de un encuentro marcado por las decisiones arbitrales.

No salió volcado el anfitrión, sino aguardando su oportunidad y ésta llegó pronto. En el 3', pase en profundidad de Iván Navarro a Loren, que condujo por la siniestra y asistió a Juanma para hacer el 1-0. Y tres después, ante un Sevilla C que saltó frío, pase en profundidad de Narváez sobre Iván Navarro, que progresó, centró y Juanma, a la media vuelta, tuvo el 2-0.

El fútbol dio paso a la polémica. En el 12' el Betis B reclamó penalti sobre Francis y dos después pidió la segunda amarilla a Eli. El árbitro focalizó el derbi y en el 23' fue su asistente quien le señaló al colegiado, a su juicio, penalti de Pozo sobre Álvaro, viendo la roja el primero. No obstante, el Sevilla C pasó de meterse en el derbi a olvidarde de él. Pena máxima mal lanzada por Víctor que despejó De la Calzada.

El Betis B pasó a jugar con un 1-4-4-1 con Hinojosa de central, pero salvo un tiro desviado de Torralbo y otro de Víctor no sufrió, tónica que continuó en el segundo tiempo. Pasó Junior a central y el Sevilla C apeló a Rubén. Un centro raso de Víctor (48') hacía presagiar un acoso visitante. Sin embargo, el Betis B resistió con oficio, no sufrió y sentenció Loren con el 2-0 (66') a pase de Redru. La expulsión de Adriano (69') cercenó cualquier conato de reacción del Sevilla C.

A los medios oficiales, el míster bético declaró que: "Que sólo el Sevilla sabe jugar los derbis, je, un carajo". Luego, en Twitter, señaló que no fue la palabra correcta, pero que no pretendió molestar y pidió perdón.

Lebrijana 4-1 Antoniano: 'Vendetta' de un excelso Eloy

La Lebrijana se apuntó el derbi frente al Antoniano gracias a una actuación estelar de Eloy, ex jugador blanquirrojo, autor de tres de los cuatro goles locales en apenas nueve minutos de juego. En un partido marcado por la lluvia, la Balompédica superó a su rival en todas las facetas del juego, incluida la de la pegada, que marcó la diferencia entre uno y otro equipo. La primera mitad fue más equilibrada, con un mejor posicionamiento de los visitantes, que controlaron más y mejor la posición del balón, sin que el juego llegase a ser vistoso.

El primer avisó llegó por medio de Andrés, que remató alto una falta botada por Juande. En el 10', un remate de Javi Forján se fue lamiendo el travesaño y en el 23' lo intentó Gabri desde fuera del área.

En el 29' Sergio Iglesias sacó un córner que Pepelu remató y su balón se estrelló en el travesaño. El propio Pepelu fue el autor de la siguiente jugada con una entrada sobre el capitán Juande, sancionada con amarilla, siendo la segunda y consiguiente expulsión, acción que marcó a los visitantes, que al comienzo de la segunda mitad recibieron el 1-0, obra de Forján. A partir de ahí, el Antoniano no supo reaccionar y dejó jugar a placer al cuadro local. Todas las oportunidades eran albicelestes y nacían de las botas de Eloy, que en nueve minutos eléctricos firmó un 'hat trick'.

El primero llegó tras un mal despeje de Pedro; el segundo en una falta botada por Dani Fornell y el tercero del ex del Antoniano, que ayer firmó su particular 'vendetta', en un contragolpe letal.

El gol del honor visitante lo anotó Jesús tras un pase a la espalda que cogió a la zaga local descolocada.

Arcos 1-0 Castilleja: Plantó cara

Derrota del Castilleja en su visita al colíder arcense en un disputado partido marcado por las difíciles condiciones meteorológicas, en la que destacó la lluvia y el fuerte viento. El 'Casti' sólo cayó de penalti.

Cabecense 0-1 Guadalcacín: Rosales decidió

Una falta lanzada magistralmente por Rosales decantó un partido en el que el Cabecense no sacó provecho a su gran primer cuarto de hora, donde reclamó un penalti a David Segura y tuvo dos ocasiones. Luego, no supo reaccionar.

Recre B 2-2 Alcalá: Volaron dos puntos en el 93'

El Alcalá no se vino de vacío en un partido vital por la permanecia pese a comenzar perdiendo. No le perdió la cara al encuentro un cuadro panadero que remontó con goles de Gonzalo y Carlos Ávila, pero en el 93' Dani Rodríguez empató en un tiro que rebotó en Alan.

Algeciras 4-0 Gerena: Llegó a tutear, pero prolonga su mala racha

El Gerena sigue con su mala racha en este 2017 donde sólo ha sumado cuatro puntos. En la tarde de ayer le puso las cosas complicadas a un Algeciras que terminó goleando, aunque el marcador ´engordó´ en los cuatro últimos minutos. El Algeciras saltó con muchas ganas y en los primeros envites, con un Gerena activo, se vio un choque atractivo, perdiendo fuelle con el paso de los minutos. En el segundo, el 1-0 de David Camps (51´) activó a un Gerena que pasó a dominar, aunque sufría un ´apagón´ cuando se acercaba al área albirroja. El 2-0 en el 88´ fue un jarro de agua fría para un Gerena que sufrió dos goles más.

Espeleño 3-1 Utrera: Un doblete de Ito enterró las opciones utreranas

El Utrera no pudo traerse nada positivo de un renacido Espeleño que encarriló su encuentro al inicio de la segunda parte. Antes, en los primeros cuarenta y cinco minutos los de Miguel Ángel Montoya dominaron gran parte de ellos, reclamando un posible penalti sobre Pozo.

No obstante, el partido cambió en la segunda mitad, merced a los dos tantos tempraneros de Diego (47') y de Ito (51'). Reaccionó el Utrera, que por mediación de Facu puso emoción al partido una vez cumplida la primera hora de juego (62'), aunque tan solo dos minutos después, Ito batía nuevamente a Ayala.

Écija 1-1 San Roque: Se resignó al empate

El Écija no pudo ganar su partido ante la visita del San Roque de Lepe en un encuentro en el que los astigitanos dominaron por completo, pero pagaron caro el número de ocasiones de gol desperdiciadas. Alberto Castro dio ventaja al Écija pero Alberto Jiménez, de penalti, empató en el tramo final de partido.

Los azulinos salieron a por los tres puntos y en el 10´ ya ganaban 1-0. Siguió dominando y generó más ocasiones de peligro. Sin embargo, el ritmo bajó tras la reanudación, lo que aprovechó el San Roque de Lepe para llevarse un punto.

Ceuta 3-1 Coria: El primer tiempo le condena

El Coria pagó con una derrota una mala primera parte en el Alfonso Murube en la que un Ceuta enrachado marcó sus tres goles. Los corianos situaron el 3-1 en una jugada afortunada. En la segunda parte el equipo coriano experimentó una mejoría, pero insuficiente para parar a los caballas, que son el mejor equipo de la segunda vuelta.

El partido se puso cuesta arriba para el Coria con el 1-0 en el 1'. El Ceuta jugó cómodo ante un inoperante cuadro ribereño que recibió dos goles más. Al filo del descanso Juanma recortó distancias. En la segunda parte el Coria asumió riesgos y presionó más arriba. Pudo meterse en el encuentro en el 62' con un disparo de Luis pegado al palo izquierdo que Pablo salvó. El Ceuta movió el banquillo y defendió su renta.