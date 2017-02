Facu, el pibe del Utrera

Cuenta con tan solo 23 años y es su primera experiencia lejos de su país. Sin embargo, no sorprende la capacidad de adaptación de Facu dado su carácter. Natural de Mar de Plata, y criado en el siempre apasionado fútbol argentino, decidió dar el salto el pasado verano en busca de una nueva aventura que le ayude en su crecimiento deportivo.

"Tenía alguna que otra oferta en Argentina, pero me tomé esta oportunidad como una experiencia. Siempre hablan bien del fútbol español y creo que jugar aquí me ayudará a progresar más", manifestó Facu, que a través de un intermediario le surgió la opción de jugar en el Utrera. Hizo las maletas, probó una semana y Miguel Ángel Montoya, entrenador utrerano, decidió dar el visto bueno: "Al principio me costó adaptarme. El fútbol aquí es diferente al argentino. Aquí es más asociativo. Además, en mi país estaba acostumbrado a jugar con dos puntas, pero me voy adaptando. Los campos también son de mejor nivel".

Un ´9´ "con ambición"

El protagonismo de Facu ha ido creciendo con el paso de las jornadas, siendo ahora el ´9´ titular de los utreranos. "Se están dando las cosas. Me costó al principio, pero me he ganado un lugar en el equipo. Cuento con la confiaza del míster y pienso que estoy rindiendo. El equipo está muy bien y generando ocasiones, lo cual es positivo para un delantero", declaró el marplatense, que suma 21 encuentros disputados, doce de ellos como titular, marcando cinco goles, tres de ellos en los últimos cuatro partidos.

Afirma que prefiere que le definan, pero señala que se trata de un delantero "sacrificado, con actitud, buen juego aéreo y con mucha ambición de cara al gol".

Por ello, fruto de su carácter, apunta que está plenamente integrado en Utrera. "Siempre me ha tocado jugar en campos con muchos espectadores, por lo que acá me siento encantado. Somos unos privilegiados por contar con la afición que tenemos. Voy por la calle y siento el afecto de la gente", declaró el atacante.

Respecto al Utrera, destaca que: "Somos un equipo que propone en cualquier campo. Nos gusta el buen fútbol, jugar con extremos... Se está haciendo una gran temporada. Estoy seguro de que este equipo dará que hablar".