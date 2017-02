Repasa lo que han hecho los equipos sevillanos en el fútbol femenino nacional

El Real Betis Féminas cayó en Bilbao de forma cruel, mientras que Hispalis y Sevilla F.C. se enfrentaban en la categoría de plata del fútbol femenino nacional.

Híspalis 0-3 Sevilla F.C.: El líder no perdona

El Sevilla no falló en su visita al Híspalis y logró su décima victoria consecutiva para seguir mandando con autoridad en el Grupo IV de Segunda Nacional (a la espera de lo que haga hoy el Granada, aventaja en nueve puntos a las nazaríes).

Las nervionenses no tardaron en adelantarse en el marcador, con gol de Jeni en el 14'; Inma, en propia puerta, hizo el 0-2. Sentenció Riki en el 90' con el 0-3.