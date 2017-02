Resumen de la jornada 27 de los equipos sevillanos en Tercera División

Alcalá 3-0 San Roque: Salvoconducto para la salvación

El Alcalá cumplió con su deber ganando a un rival directo por la permanencia, tres puntos que sirven a los panaderos para salir de los puestos de descenso.

Hasta ahí las buenas noticias blanquiazules, ya que el resultado final no reflejó la realidad vista sobre el terreno de juego. Los alcalareños ganaron con justicia pero no hicieron un buen partido. La impaciencia se apoderó del Alcalá y no existió un patrón de juego ante un rival inofensivo en la primera mitad, que reaccionó en la segunda parte pero que se topó con la sentencia panadera.

Tras unos minutos de tanteo en los que el Alcalá, sin un juego brillante, se hizo con el control, halló petróleo en el 14´: córner botado por Jairo Caballero rematado finalmente por Carlos Ávila, tranquilizando a las huestes locales.

El propio ´6´ blanquiazul anotó el 2-0, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. En las pocas triangulaciones realizadas Jairo Caballero lanzó desviado (28´) y diez después Gonzalo cabeceó flojo un centro de Morales. Fueron las acciones más destacadas de un primer tiempo para no guardar y en el que el Alcalá se aprovechó de la pobre imagen de un San Roque que sí dominó en el segundo acto simplemente con un mejor posicionamiento táctico y empuje. Sin embargo, sus únicos argumentos ofensivos fueron un lanzamiento de Javi Fernández y un cabezazo de Mario, ambos blocados por Fernando sin problemas.

El San Roque fue perdiendo fuelle y el Alcalá encontró espacios. Gonzalo perdonó en el 63´ mandando al larguero en uno contra uno ante Guille, pero en el 79´, Morales asistió en una gran acción individual a Rubén Rodríguez y en el 85´ Jairo a Gonzalo para hacer el 2-0 y el 3-0, respectivamente.

Utrera 5-1 Cabecense: Remontada utrerana que acabó en manita

El Utrera goleó al Cabecense en un partido en el que los utreranos fueron de menos a más y cuyo punto de inflexión fue el tercer tanto local, obra de Blanco de penalti. Desde entonces, el Cabecense bajó un poco los brazos, ante la imposibilidad de remontar al quedarse en inferioridad numérica por la expulsión de Juli.

Baraja adelantó a los ugienses, pero el Utrera no se descompuso y remontó.

Coria 0-1 Recreativo B: Toca fondo en el Guadalquivir

Duro varapalo sufrido por el Coria tras perder ante el Recreativo B (0-1), un rival directo, que le hace caer al descenso. Los ribereños jugaron un mal encuentro y sucumbieron ante un enemigo que se llevó los tres puntos en la última jugada pero que pudo anotar varios tantos con anterioridad.

La primera mitad fue bastante insulsa, igualada, con poco fútbol y menos ocasiones si bien es cierto que los corianos mandaron más. Un tiro de falta de Juan José, rechazado por el meta, y un disparo de Luis desviado, lo único destacado.

Tras el asueto, salió mejor el filial onubense que pudo anotar en varias oportunidades. Primero con un cabezazo de Sergio que se fue alto por poco. Luego con un disparo de Salvi, dentro del área, que Isco paró y, finalmente, con un tiro de Iván Martín que dio en el lateral. Posteriormente, igualdad y poco mordiente ribereña hasta que en el descuento, en una contra visitante, el tomareño Salvi Moya recibió el balón en el medio del campo, y viendo a Isco Suárez adelantado, golpeó para batirlo por alto.

En el día de hoy, la directiva se reúne para tratar el futuro deportivo del equipo.

Antoniano 1-1 Ceuta: Arañó un punto

Reparto de puntos en el Municipal de Lebrija en un enfrentamiento bastante anodino con escaso acierto por parte de ambos equipos. El Ceuta llegó a Lebrija como mejor equipo de la segunda vuelta; los locales lograron contenerlo y hasta se adelantaron, pero acabó llevándose un punto del feudo lebrijano.

San Roque Lepe 1-3 Lebrijana: La fiesta continúa para los albicelestes

La Lebrijana culminó siete días para el recuerdo con su importante victoria en Lepe siete días después de llevarse el derbi lebrijano. Con este triunfo, los de Joaquín Hidalgo se sitúan novenos con cuarenta puntos.

El primer tiempo acabó con un justo 0-2 merced al buen juego albiceleste. Javi Forján hizo el primero (10´) de córner y Ranchero amplió la ventaja en una rápida acción. La Balompédica controlaba pero Gerardo recortó distancias. El San Roque de Lepe apretó en el segundo acto y disfrutó de ocasiones, pero la Lebrijana no se vino abajo y Cristori sentenció con el 1-3 a cuatro del final.

Castilleja 2-3 Espeleño: Doce minutos malditos

Tres goles en once minutos llevaron al Espeleño a la remontada ante un Castilleja que se sitúa a cuatro puntos del desceso. Dos goles de Diego y uno de Ito remontaron la diferencia adversa en el marcador, aunque los blanquiazules se quejaron del penalti que supuso el 2-1.

El partido respondió a las expectativas y Viñolo adelantó a los locales. Plata pudo ampliar distancias e Ito pudo poner las tablas en un intenso primer tiempo jugado de poder a poder.

Plata puso el 2-0 en el 52´, pero cuando el partido parecía decidido llegarían once minutos de locura. Diego recortó distancias en un penalti muy discutido por los locales; Diego, de vaselina, igualó e Ito anotó el 2-3 definitivo.