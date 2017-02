Un voraz Coronil rumbo al ascenso

Doce jornadas restan para que acabe el campeonato en Segunda Andaluza, es decir, 36 puntos, pero el Coronil va tomando posiciones. Junto al Morón CF copan las dos primeras plazas de ascenso a Primera Andaluza, con un colchón respecto al tercero (Arahelense) de 11 y 9 puntos, respectivamente.

En el caso coronileño, hay que destacar el nivel en el que se encuentra, sumando 37 de los últimos 39 puntos en liza. "El equipo está de lujo. Doce victorias y un empate dice mucho de cómo está el equipo, que en los últimos encuentros ha recibido también pocos goles", declaró Raúl Hernández, entrenador coronileño.

Máximo realizador del torneo con 53 dianas, las mismas que el líder, el Morón CF, es el segundo menos goleado, con 20, destacando su mejoría en este aspecto en los últimos encuentros. Concretamente, un solo gol de los últimos 450´.

"La plantilla es buena. Tiene la base de los últimos años, con jugadores juveniles que actuaron hace años en Liga Nacional, más la veteranía de futbolistas como Manolín, Manu o Javi Muñoz. No me sorprende que estemos luchando por estar arriba; quizá sí que a esta altura le llevemos nueve puntos al tercero", señala Hernández, que cuenta en sus filas con futbolistas de la localidad como Juanjo, Sergio, Chiqui, Viruta o Ale: "La suerte es que no se han ido".

Hay que recordar que equipos como el San Juan se han interesado en los principales futbolistas verdinegros, pero al final se pudo mantener el bloque. "Hemos ido recuperando jugadores y podremos afrontar la recta final con los 18 futbolistas en plantilla", declaró.

Pese a que las plazas de ascenso se encuentran en este momento muy definidas con Morón CF y Coronil primero y segundo, respectivamente, Raúl Hernández no desea relajación: "Nada más acabar el último partido frente al Camino Viejo les dije a mis jugadores que el objetivo es llegar ante el Arahelense (dentro de dos jornadas) con los nueve puntos actuales".