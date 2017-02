Diego Román (Gerena): "Los resultados no nos corresponden"

El Gerena ha sufrido una transformación respecto a la primera vuelta. Al menos, en cuanto a guarismos se refiere, ya que Diego Román, entrenador minero, manifiesta que: "Hemos sumado pocos puntos, pero el equipo transmite confianza. No he visto que nos hayan dominado en muchos partidos".

Las sensaciones no son negativas, pero los números dicen que el Gerena suma once puntos menos respecto a la primera vuelta con el mismo número de encuentros. "La mentalidad sigue siendo la misma. Quedar lo más arriba posible. En la primera vuelta quizás se hacen unas perspectivas que no son reales. Los resultados en la segunda no nos corresponden. Por detalles estamos dejando de sumar puntos", declaró Román, que dio su explicación acerca de por qué el Gerena no conoce la victoria en 2017: "Un poco de todo. El exceso de confianza hacía que antes en partidos que íbamos perdiendo llegábamos al vestuario y decíamos que íbamos a remontar. Ahora también cuando nos ponemos por delante no gestionamos bien los partidos. Hemos cometido algunos fallos".

Pese a ello, Diego Román no pierde la confianza. "El equipo transmite que puede ganar en cualquier campo. Esta semana vamos a Écija; todas son malas plazas. Pero confío en mi equipo", dijo el míster rojinegro, que pierde esta jornada a Tomás y José Rodríguez.