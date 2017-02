La jornada 28 de los equipos sevillanos en Tercera División, al detalle

Lebrijana 0-0 Sevilla C: Intensidad y poco gol

Empate a cero del Sevilla C en su visita a Lebrija, ante la Lebrijana, en un partido intenso, con mucho juego en el centro del campo y en el que apenas hubo ocasiones de gol. Las ocasiones en la primera mitad se redujeron a un tiro de falta de Diego que despejó Javi Gómez y una falta lateral, botada por Fornell, y que Ranchero cabeceó a manos de Samuel.

En el segundo acto, primero amenazó Chuma, para los visitantes, con un tiro alto, y luego Javi Forján, para los locales, con dos intentos que se fueron por encima del larguero. En la recta final, Alberto remató de cabeza una falta lanzada por Diego que paró Javi Gómez para el Sevilla C y para la Lebrijana Ranchero mandó su disparo muy alto.

Betis B 4-1 Guadalcín: Juanma lidera otro examen con nota

El Betis B retiene una jornada más el liderato del Grupo X de Tercera división merced a una victoria tan solvente como justa ante un Guadalcacín al que únicamente dio vida el error garrafal del meta Pedro en una falta lejanísima botada por Rosales. Y es que el filial fue, como de costumbre, dueño y señor del partido ante un cuadro azulino que se parapetó descaradamente en las inmediaciones de su área y que sobrevivió gracias a la fortuna -disparo al travesaño de Juanma- y a la pericia de su cancerbero, Lebrón, quien se empleó a fondo para retrasar el adelantamiento verdiblanco con intervenciones a tiros de Loren (en dos ocasiones) y Julio.

El propio capitán heliopolitano, que abanderó la goleada con un ´hat-trick´, el mencionado lanzamiento al larguero y la participación decisiva en la acción que supuso la expulsión del visitante Rosales, inauguraba la cuenta a cinco minutos del intermedio, al aprovechar un rechace en corto del meta rival en su único fallo hasta el momento. Con todo, otro aún más notorio de Pedro, que trató de blocar un libre directo desde más de treinta metros y vio cómo el balón se le colaba entre las piernas, dio alas al Guadalcacín, cuyo empuje, no obstante, se diluyó enseguida, dando por buena los de Alberto Vázquez la igualada... o, más bien, resignándose a que era su mejor carta.

El Betis B, de nuevo, volvía a encajar a balón parado, su gran debe de la temporada, por lo que se enfrentó en la reanudación a un nuevo examen para subir nota en las asignaturas de paciencia y madurez. Y lo aprobaron con creces los pupilos de José Juan Romero, que apenas sufrirían ya más y que hicieron el 2-1 cumplido el cuarto de hora de esta fase, al rematar en plancha Junior un córner puesto en marcha por Julio. Después, Juanma se erigiría en protagonista absoluto, ya que una cabalgada suya no pudo ser aprovechada por Redru a portería vacía, al tiempo que otra propició la segunda amarilla a Rosales, que lo derribó cuando se marchaba tras robarle el balón. Además, el cañamero empujó luego a la red un centro-chut de Narváez y batió por bajo a Lebrón, tras una dejada de Kiki, ambos goles en las postrimerías de la contienda.

Castilleja 0-1 Utrera: Un zarpazo de Titi rompe la igualdad

Un solitario gol de Titi, de certero disparo desde la frontal del área, cuando el encuentro agonizaba permitió que el Utrera se llevara los tres puntos, ante el Castilleja (0-1), del Antonio Almendro. Duelo muy igualado en el que ambos dispusieron de ocasiones para marcar siendo fieles a su estilo: los locales usando el juego rápido y el contragolpe y los visitantes elaborando y cuidando más la bola.

Así comenzó el duelo, con el Utrera dominante mientras el Castilleja esperaba su oportunidad. En el primer tercio, las ocasiones de Cruz, de falta que mandó a córner Tomás Romero, y de Blanco, de tiro desviado, fueron las más destacadas. A partir del 30´, el Castilleja aprovechó un momento de desconexión rival para acercarse a la meta de Ayala. Primero fue con un tiro de Alberto que se fue fuera después de una incorporación por banda de José Carlos y luego con un centro de Nene, envenenado, y un tiro de falta directa escorado que Alberto le detuvo a Ayala.

Tras el paso por vestuarios, el duelo se abrió con más ocasiones. Pozo, con un chut al lateral, y Blanco, de falta, avisaron por el cuadro rojillo, mientras que por los blanquiazules Peli y Albertito pusieron la réplica con dos intentos que no tuvieron éxito. En el 64´, la tuvo el Utrera pero Blanco no pudo batir en el mano a mano a Tomás Romero tras un buen pase de Titi. Respondió el Castilleja, que tuvo su mejor oportunidad de gol en el 77´ cuando Peli, tras jugada individual, no pudo batir a Ayala en otro mano a mano. Y un minuto después, fue el bloque visitante quien pudo anotar pero el tiro de Blanco fue bloqueado por Alfonso.

Cuando parecía que el empate era un hecho, en el alargue, Titi recogió un balón en la frontal, tras jugada elaborada por banda siniestra, para batir con un derechazo a Tomás Romero y dar el triunfo a su equipo.

San Roque 3-0 Coria: Pierde con gran estrépito y se complica su futuro

El Coria sigue en caída libre y volvió a sumar una nueva derrota tras perder ante el colista, San Roque, por 3-0 a pesar de jugar con un jugador más durante 75 minutos de encuentro.

El cuadro amarillo dominó la primera media hora gracias, en parte, a la roja a Pablo de Castro, en el 14´, por una fuerte entrada sobre Luis. La posesión fue suya pero las ocasiones, inexistentes. Tanto que el primer acercamiento fue del San Roque con un cabezazo de Chapa que se fue alto. El Coria sólo tuvo una oportunidad pero Curro no supo resolver en el mano a mano ante Guille. En el 39´, los gaditanos rompieron la igualdad. Javi Fernández voleó desde fuera del área, Isco Suárez no pudo atajar y Dani Hoyos, atento, remachó para hacer el 1-0.

Tras el asueto, Mariano Suárez movió ficha con la entrada de Jaime y Marcelo pero sin efectos. Fue el San Roque quien pudo ampliar diferencias pero Javi Fernández y Copi, de cabezazo al larguero, no acertaron. El Coria no despertó y careció de ocasiones para igualar. En la recta final, el San Roque sentenció. Ledesma (84´) hizo el 2-0 tras aprovechar un cambió de juego de Javi Fernández y en el añadido el propio Javi Fernández certificó el 3-0 de una jugada individual.

Recreativo B 1-1 Antoniano: El penalti errado cambió su destino

El Antoniano soló pudo sacar un punto ante el Recreativo B (1-1) en un duelo marcado por las alternativas en el juego y donde los lebrijanos erraron un penalti con 0-1 a favor.

Todo comenzó de cara para los de Antonio Gil cuando Juande aprovechó un despiste local para anotar el primer gol. Tras eso, el filial onubense buscó la igualada pero el cuadro lebrijano controló sus acometidas sin renunciar al ataque ya que tuvo sus oportunidades gracias al trabajo de Pepelu y Javi Falcón.

En la segunda mitad, el duelo enloqueció. Álex Soler derribó a Pepelu y el árbitro decretó penalti pero Javi Falcón lo falló. El Recre B se vino arriba con el error y la roja a Pepelu. Fruto de ello, llegó la igualada obra de Dani Rodríguez, de testa en el segundo palo. Al final, Carlos pudo anotar para el Antoniano.

Écija 1-0 Gerena: Juanito crea y Suanes 'mata'

Un gol de Suanes en la recta final del encuentro rompió la igualdad entre Écija y Gerena. Este triunfo permite a los astigitanos mantener la tercera plaza clasificatoria.

Comenzó con mejor ritmo el conjunto astigitano llevado por un Moyita activo y la presencia de Alberto Castro y Juan Delgado en el área minera. Con el paso de los minutos, el Gerena comenzó a sentirse mejor. Pese a ello, las ocasiones y la posesión siguieron perteneciendo a los locales.

Poco hizo el cuadro gerenero en la primera mitad, pero en la segunda todo cambió puesto que acumularon varias llegadas en su comienzo. Esto hizo que el Écija se cerrara un poco más para tapar huecos. Dispuso de dos ocasiones el cuadro rojinegro por medio de Giráldez y Tore. Sobre todo la de éste último que de falta directa obligó a Fermín a emplearse a fondo.

En la recta final del choque, cuando todo parecía que se quedaría 0-0, apareció la figura de Juanito para crear una jugada que culminó Suanes para dejar los tres puntos en el Municipal de San Pablo y que permite que el cuadro ecijano se asiente como uno de los favoritos para quedarse entre los cuatros primeros.

Algeciras 2-1 Cabecense: Mereció más pero la expulsión condicionó

El Cabecense mereció mejor suerte en su visita a Algeciras donde cayó por 2-1 a pesar de comenzar ganando pero la expulsión de Burrita (51´), con 0-1, condicionó el juego y marcó el destino de los cabeceños.

Tras un primer acto con ocasiones para ambos equipos pero teniendo las mejores el ´Cense´, en especial un tiro de Baraja que dio en el larguero, Burrita (41´), anotó de penalti, que cometió Romero, el 1-0.

Tras el asueto, se complicó el duelo para los rojinegros por la roja de Burrita (51´), cosa que no desaprovechó el Algeciras para lograr la remontada. Tano (57´), de tiro desde la frontal, y Ganet (67´), tras centro de Gallardo, le dieron la vuelta al duelo.

Arcos 4-0 Alcalá: Demasiado castigo para lo que se vio

El Alcalá salió derrotado del campo del Arcos por 4-0, un resultado demasiado abultado a tenor de lo visto sobre el terreno de juego. El equipo panadero se mostró sólido en defensa durante la primera mitad, pero en la segunda los locales tuvieron más facilidad para llegar con peligro al área y se mostraron más efectivos.

Después de un inicio con ocasiones para ambos equipos, fue el Arcos el que inauguró la cuenta. El gol fue obra de Maqui, tras internada de Zafra y dejada de Espada.

En el segundo acto, se rompió el duelo nada más iniciarse. Zafra hizo el segundo tras pase de Espada. Luego, el Alcalá pudo recortar tras error de Gabi pero no pudo hacerlo. En la recta final, Zafra (71´) y Orihuela (84´) cerraron la goleada ante un Alcalá diluido.