Resumen de la Jornada 26 de los equipos sevillanos en División de Honor

UP Viso 0-0 San Juan: Un empate con sabor a casi nada

Reparto de puntos entre el UP Viso y el San Juan que no sirve casi de nada a ambas escuadras. Los visueños no consiguen separarse de la zona de quema a la que dejan a cuatro puntos; mientras que los sanjuaneros no terminan de salir de la zona de descenso que queda ahora a tres puntos.

Empezó el partido dominando el equipo local y mandando en la posesión del esférico. Fruto de ello, llegó la primera ocasión con un fuerte chut de Alberto Vega desde la frontal que se fue por arriba de la portería por poco. El San Juan no quiso amilanarse y Miguel León quiso asustar a la defensa blanquiazul con un cabezazo que se fue fuera.

Pasaban los minutos con dominio estéril del Viso y con un conjunto aljarafeño espeso en ideas. Quesada, en el 31´, probaba a Toro en una falta directa, pero poco más iba a pasar durante unos primeros cuarenta y cinco minutos sin mucho dulce para los espectadores presentes en el San Sebastián.

Tras el paso por los vestuarios, los pupilos de Eusebio Navarro salieron dispuestos a llevarse los tres puntos dando un paso más en posesión y empuje. Sin embargo, la primera ocasión de la segunda parte es obra de Fran Díaz (55´), que tantea a Ramón, un mero espectador en la primera mitad. Cuatro minutos después, en el 59´, llega una de las jugadas polémicas del choque. Ángel se queja de un agarrón dentro del área auriazul, pero el colegiado no vio nada punible.

Mientras, el partido iba deambulando sin destino claro, aunque eran los locales los que ganaban en unos hipotéticos puntos. Y en una de estas tuvieron la oportunidad más clara del encuentro. Salvat, en el 67´, disparaba un fuerte chut desde la frontal y el balón acababa en el larguero con Toro haciendo la estatua. Esta ocasión animó al Viso y, aún más, tras la rigurosa expulsión de Noé en el 79´.

A raíz de ahí, todo pasaba por los pies de los visueños y Alberto Vega, primero, y Salvat, después, tuvieron en su mano el triunfo, pero Toro se erigió como salvador de los suyos.

San José 2-0 Cartaya: Bendita tierra de nadie

Triunfo vital para el San José ante el Cartaya que sirve para que los hombres de Dioni Arroyo empiecen a ver el descenso desde la lejanía. Con esta victoria, el puesto décimoquinto queda a siete puntos. Una distancia considerable que dice mucho de la magnífica segunda vuelta de los azulinos.

En cuanto al partido, los cañameros se aprovecharon del imperdonable fallo del portero visitante para adelantarse en el marcador nada más comenzar el choque. Mario, con una vaselina, evitaba la inexplicable salida de Ferriol hasta casi el centro del campo para marcar a placer el 1-0. Y menos mal, porque el Cartaya apretaba y se mostraba como un equipo peligroso en sus llegadas ante Linares.

Ya en la segunda parte, el equipo onubense se estiró definitivamente y el San José pudo marcar el segundo en varias ocasiones al contragolpe. Este llegaría en el 83´, obra de Plusco, al conectar un precioso cabezazo tras un pase de Fran Osuna.

Lora 0-1 Estrella: Llera permite seguir soñando

Tres puntos de oro para el Estrella que le permite seguir en la soñada carrera por el ascenso, pero que deja en la cuneta al Lora en su lucha por la permanencia. Lo positivo, que la salvación sigue a dos puntos gracias a los resultados beneficiosos de la jornada.

Y si los panaderos consiguen finalmente lo que parecía una quimera tendrán que agradecérselo, y mucho, a su portero Llera. Menudo recital ofreció en el Setefilla. Dos paradas milagrosas ante Vladi y Samuel que permitieron lograr el triunfo en un estadio donde los rojiblancos no conocían la derrota desde principios de noviembre. Los laureles se los llevó Llera, porque los puntos volaron a Alcalá, pero su homólogo loreño, Isaac, no se quedó corto. Mantuvo a su equipo en el partido con cuatro paradas salvadoras, pero la pena es que no sirvió para que los de José Ángel Garrido sumaran algo positivo en tan vital encuentro.

Un partido muy intenso, disputado y en donde cada balón se luchaba hasta la extenuación. Se notó en el césped todo lo que se estaban jugando ambas escuadras.

El que golpeó primero fue el Estrella. Un golpe definitivo. Minuto 35. Matías, Toni y Guti trenzan una jugada al primer toque que acababa en el fondo de las mallas de Isaac con Guti como finalizador. Y pudo también ser el protagonista del segundo. A los pocos minutos del 0-1, el propio Guti se quedaba solo con Isaac y el balón se iba al palo.

Tras la reanudación, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta donde los guardametas fueron los protagonistas y, gracias a ello, el marcador no se movería para dar tres puntos a un Estrella que vive en un sueño.