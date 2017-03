Coria: Su momento más delicado en 9 años

La derrota ante el San Roque (3-0) en la última jornada del campeonato ha asentado al Coria en los puestos de descenso. El conjunto ribereño bajó al decimoctavo puesto hace dos semanas y el nuevo traspié frente a los campogibraltareños le ha situado en la penúltima plaza, a dos puntos de la permanencia.

Sobra decir que el cuadro del Guadalquivir pasa por un momento delicado. Basta echar un vistazo a temporadas anteriores y comprobar que el Coria vive su peor momento de la última década. En concreto, de las últimas nueve temporadas, es decir, desde que regresó a Tercera.

En la 07/08 el por entonces conjunto dirigido por Juan José Sánchez Herrera ascendía a la última categoría nacional en la repesca ante el Chiclana con aquel mítico gol de Añete, después de haber quedado segundo en la Liga.

Desde entonces, el Coria siempre ha tenido más de 25 puntos de los actuales con 28 jornadas disputadas y ha ocupado una posición más alta en la tabla que el penúltimo puesto actual.

Hay que remontarse a la 10/11 para encontrar la segunda puntuación más baja, con 29 puntos, y en aquel ejercicio era decimoséptimo. Y la pasada temporada, con 28 partidos jugados, el conjunto ribereño contaba con 30 puntos y era decimosexto.

La situación es de emergencia y el Coria no puede dilatar más una reacción si no quiere verse abocado al descenso. Con 25 puntos en 28 jornadas los amarillos no promedian ni un punto partido (0,89) y es, junto al colista Los Barrios, el equipo que menos victorias ha logrado con cinco.

Restan diez jornadas para la finalización del campeonato y hay que destacar que en cuatro de ellas se enfrenta con equipos implicados en la lucha por la permanencia: Castilleja, Los Barrios, Alcalá y Antoniano.