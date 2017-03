Así les fue a los equipos sevillanos en la jornada 27 de División de Honor

Cádiz B 3-0 Lora: Compitieron hasta donde pudieron

El conjunto loreño pagó caro las numerosas bajas que arrastraba para enfrentarse al líder, por lo que el filial gaditano no tuvo que pisar el acelerador para doblegar a un Lora que sigue a dos puntos de la salvación.



Estrella 1-0 Conil: Claudio alarga la ensoñación

Embelesamiento panadero. La Estrella volvió a ganar y sumó su quinta victoria consecutiva ante el Conil y empieza a distanciarse de sus competidores en la lucha por el ascenso. Quién iba a pronosticar que los futbolistas de Carlos Conejero estarían en esta posición en la tabla a falta de once partidos. Terceros y con cincuenta puntos en el zurrón en la jornada 27. Un sueño que los blanquiazules pretenden rematar con un puesto en Tercera división la campaña que viene. Ahí es nada.

Respecto al partido, ambas escuadras disputaron un encuentro muy disputado y con mucha briega en el centro del campo. Uno de esos choques que se ganan por la dinámica positiva en la que se está. Poco fútbol y tres puntos gracias a un solitario gol en jugada a balón parado. Ese que iba a llegar en el minuto 52 tras un córner botado por Lolo que Claudio aprovechaba para batir a Jairo. Primera diana del delantero panadero desde su llegada hace varias semanas. Un gol que se celebró por todo lo alto durante y después de que el colegiado pitara el final del partido.



P. Genil 2-1 UP Viso: Un comienzo con dudas marcó el devenir

No pudo el UP Viso sacar nada positivo de su visita a Puente Genil y se coloca a dos puntos del descenso. Los visueños salieron dormidos y los cordobeses se aprovecharon de ello con un recital en apenas veinte minutos que les sirvió para colocar el 2-0 en el luminoso. Los de Eusebio Navarro reaccionaron a tiempo y Chico marcó poco antes del descanso. Ya en la segunda, el dominio fue total de los blanquiazules, pero sin premio en la portería contraria.



San Juan 3-1 Roteña: Por fin, fuera del descenso

Tras muchas jornadas, el San Juan sale por fin de la zona de descenso gracias a la victoria conseguida ante la Roteña. Los sanjuaneros tuvieron que sufrir, pero el esfuerzo se vio recompensado y ya dependen de sí mismos para mantener la categoría. Y lo hicieron goleando a un rival directo y con algunos juveniles en sus filas, aunque los roteños no lo pusieron fácil, sobre todo, a raíz del empate de Pulido. Pero los auriazules se repusieron con los goles de Jony y José Mari hasta el 3-1 definitivo.



Pozoblanco 0-3 San José: La máquina cañamera va llena de gasolina

Victoria de peso del San José en Pozoblanco que deja a los cañameros a ocho puntos del descenso y con la sensación de que todavía tienen mucho que decir en esta temporada. Los de Dioni Arroyo tienen la máquina engrasada y empiezan a ser un plantel a tener en cuenta. Ante todo un equipo como lo pozoalbenses, los azulinos dieron un recital de fútbol, sobre todo la dupla formada por Plusco y Mario, que parecen haber metido la quinta marcha en esta segunda vuelta.