Resumen de la jornada 29 de los equipos sevillanos en Tercera División

Gerena 0-1 Lebrijana: Todo lo que toca la Balompédica es oro

Derrota del Gerena ante la Lebrijana por 0-1 en el décimo encuentro consecutivo sin ganar de los locales, mientras que la Balompédica sigue de dulce, llevándose el triunfo con un gol de Gabri en el 85´, dos minutos después de saltar al campo.

Comenzaba el partido con ambos conjuntos nerviosos e imprecisos. Los primeros minutos fueron para los de Joaquín Hidalgo, que llevaban el peso del encuentro y que sólo sufrían con las veloces contras del Gerena. La primera gran ocasión llegaría mediada la primera mitad, con un disparo de Miguel Reina que hizo esforzarse a Marco. Sin embargo, el partido cambiaría a cinco minutos del final de la primera parte, cuando el minero Serrano dejaba en inferioridad numérica a los suyos tras recibir la segunda cartulina amarilla.

Con superioridad numérica, los visitantes dominaron el encuentro a placer. Reina y Ranchero estuvieron a punto de adelantar a los suyos, pero entre Marco y la mala puntería rival, el Gerena logró poco a poco resistir los envites visitantes.

No obstante, en el tramo final apareció la inercia ganadora de la Lebrijana. Cuando todo apuntaba al empate sin goles, Gabri, a los dos minutos de saltar al terreno de juego, cazó un rechace tras un disparo de Ranchero para batir a Marco y poner el definitivo 0-1 en el marcador del feudo gerenense, prolongando la racha lebrijana para situarse en la séptima plaza con un total de 44 puntos.

Guadalcín 0-0 Écija: Resbalón astigitano

El Écija no pudo llevarse los tres puntos ante el Guadalcacín en un encuentro en el que llevó la iniciativa y estrelló un balón en el larguero (David Castro en el 65´). Desciende a la cuarta plaza.

Los Barrios 0-0 Castilleja: Arañó un punto

Dani Casado tuvo en el 86' la victoria, pero solo, y sin portero, mandó al larguero el balón. El 'Casti' mantiene a 3 el descenso y rompe una mala racha de tres derrotas consecutivas

Alcalá 2-0 Espeleño: Solventa tras el descanso

El Alcalá, en una gran segunda mitad, sometió al equipo revelación de la categoría, un Espeleño que vio cómo en cinco minutos caía con goles de Gonzalo y Jairo. Los panaderos realizaron una presión asfixiante para sumar tres puntos vitales en su lucha por la salvación, alejándose dos puntos del descenso. Después de un primer tiempo igualado, el segundo fue de claro dominio alcalareño. Sin embargo, Fernando desbarató la primera ocasión, obra de Diego. A partir de ahí, el Alcalá tomó las riendas del partido y fue dueño del balón y de las ocasiones. Gonzalo, Carlos Ávila y Jairo pudieron marcar, pero el 1-0 no llegó hasta el 68´, obra del capitán Gonzalo tras recoger un rechace. El Alcalá continuó la misma línea y a los tres minutos Jairo puso el 2-0 con un golazo.

Utrera 0-1 Algeciras: El lebrijano José Mari decanta un duelo trabado

El Utrera cayó por la mínima ante un Algeciras férreo y rácano en juego. La primera parte fue de lucha entre dos equipos que se centraron más en defender y destruir el juego del rival.

En la segunda se empezó a ver un poco mas de orden en ataque, hasta que el Algeciras logró el 0-1. Fue en una falta cerca del borde del área, muy protestada por los jugadores locales y el publico presente. El balón rebotó en un defensa, cayó en los pies de Juanca, que volvió a intentarlo sin suerte, y en la tercera José Mari la desvió con potencia. El Algeciras guardó celosamente la renta ante un Utrera falto de fluidez.

Coria 1-2 Arcos: Atrapado en su propia inercia

El Coria encajó su cuarta derrota consecutiva (la séptima en los últimos ocho partidos) en un choque en el que no fue inferior pero que sí sucumbió cuando el Arcos apretó. A la conclusión, Mariano Suárez, entrenador ribereño, presentó su dimisión.

Los locales tuvieron el inicio soñado. Curro remachó en el 3´ un balón suelto, lo que hizo que los amarillos dieran un paso atrás buscando la contra ante un inoperante Arcos en el primer acto. Sin embargo, tras el descanso, con Antonio y Orihuela en el campo salió a por la remontada y la logró en seis minutos, con desaplicaciones de José Carlos en el 1-1 y Guti en el 1-2. El Coria no supo reaccionar y sólo llevó peligro con un testarazo de José Romero y un chut de Aranda en los instantes finales.

Antoniano 3-0 San Roque: Golea, convence y respira

El Antoniano consiguió la victoria ante el San Roque en un partido que el cuadro local tuvo controlado de principio a fin. El cuadro visitante, con el agua al cuello y cada vez más cerca del descenso, no tuvo prácticamente opciones y estuvo a merced de su rival, sobre todo en una primera parte en la que los lebrijanos pusieron toda la intensidad, el control y las ocasiones, consiguiendo dos goles que dejaban el choque prácticamente sentenciado ya antes del descanso.

Y por si quedaban dudas, un gol en el 62´ finiquitaba el choque ante un San Roque inoperante arriba que nunca puso en apuros a Pedro.

Con estos tres puntos, junto al empate de Los Barrios ante el Castilleja, el Antoniano se aleja de los puestos de descenso, distanciándose a cinco.

Cabecense 1-3 Betis B: Remontada para seguir líderes

El Betis B sumó tres puntos importantes al vencer por 1-3 al Cabecense, que le permiten una semana más seguir en los más alto de la clasificación. El conjunto de Las Cabezas de San Juan se puso por delante en el arranque del choque, pero los verdiblancos dieron la vuelta al marcador con un doblete de Hinojosa y otro gol de Loren. Además, el meta visitante Pedro fue clave en el resultado, pues detuvo dos penaltis al Cabecense.

Las cosas se pusieron de cara para los locales al poco de poner el balón en juego, cuando Muñoz abrió la lata al aprovechar una indecisión de la zaga bética. A punto estuvo de igualar Sergio Navarro acto seguido en un mano a mano con Iván y también dio un aviso Loren. Al filo de la media hora de juego, el conjunto rojinegro volvió a gozar de buenos minutos y entonces sacó un penalti, sin embargo, el portero verdiblanco atajó la pena máxima que chutó Reguera.

Tras iniciar la segunda parte sin mucho ritmo, el Betis se espabiló con la entrada Iván Navarro. Fue precisamente él quien generó el primero gol, dejando el cuero a Hinojosa quien, de primeroa, lo mandó al fondo de la red por la escuadra. El filial hizo en ese momento sus mejores minutos y en el 74' llegó el tanto de la remontada con un disparo de Loren que recibió el balón, de nuevo, de Navarro.

El Cabecense, un poco perdido en el campo en la recta final, vio como todavía el rival fue capaz de ampliar la ventaja en el electrónico en una jugada individual de Hinojosa. Cuando el partido llegaba al desenlace, el árbitro volvió a señalar una pena máxima a favor del Cabecense, pero de nuevo Pedro atajó el chute de Javi Salas, para sellar así el 1-3 definitivo.

Sevilla C 1-2: Final cruel e inesperado

El Sevilla C volvió a caer en los minutos finales, esta vez ante un Ceuta que pese a llevarse los tres puntos tuvo que ponerse el mono de trabajo ante la entrega y esfuerzo de un filial que jugó con uno menos desde el 7´.



Y es que el choque estuvo condicionado por la temprana expulsión de Torralbo. La segunda amarilla significó el penalti que dio lugar al 0-1. Esta circunstancia hizo que el Ceuta controlase el balón casi en exclusividad y marcase el ritmo de juego ante un Sevilla C obligado a replegarse, pero que no se vino abajo. De hecho, en la primera parte fue mejor que su rival, pues generó más oportunidades para desnivelar el marcador, aunque sin puntería en la definición.

Sin embargo, a dos minutos para la llegada del descanso, Rubén recogió un rebote suelto de la defensa ceutí para batir a Pablo.



Tras el paso por los vestuarios, fue un segundo periodo insulso y trabado sin ni siquiera cambio en los minutos finales. No obstante, cuando parecía que el empate sería el resultado final, un centro desde la izquierda lo remató Adil para llevarse los tres puntos en un encuentro en el que el Sevilla C no mereció perder.

Con esta derrota, los nervionenses encadenan cuatro jornadas sin conocer la victoria, mientras que los de Juan Ramón Martín se sitúan a siete puntos de los ´play off´.