Fermín termina de construir el muro ecijano

El Écija se mantiene firme en los puestos de 'play off'. Su reciente empate en Guadalcacín hizo que descendiera a la cuarta plaza, aunque mantiene un colchón de siete puntos con el quinto clasificado (Ceuta). Sin embargo, a diferencia de la primera vuelta, en la segunda, aunque sin perder su filosofía e identidad, está basando su fortaleza en una mayor seguridad defensiva ante la pérdida de efectividad en los últimos encuentros.

"Nos está costando cerrar los partidos, incluso, abrirlos. No materializamos las ocasiones que creamos. En Guadalcacín las tuvimos muy claras, pero no marcamos", declaró Fermín, guardameta ecijano, y el mejor del G. X con un porcentaje de 0,81 goles por partido.

Los números constatan las palabras del meta albaidejo. El Écija marcó 22 goles en las primeras diez jornadas de la primera vuelta y recibió 9; en las primeras diez de esta segunda vuelta, los azulinos han anotado 7 tantos menos (15) y han encajado dos menos (7).

"Es cierto que estamos más sólidos. Encajamos menos goles. En la primera vuelta se abrían más, pero los rivales ahora se encierran mucho. Se echan atrás, y a esperar", manifestó Fermín, que en las últimas cinco jornadas únicamente ha recibido un tanto (frente al San Roque de Lepe y de penalti).

El ex del Gerena apunta que el equipo no ha perdido su personalidad, aunque ahora cuesta más hacer goles. "El estilo no ha cambiado. Para nada. Seguimos teniendo la posesión. Si al Gerena le metemos cinco, no hubiera sido un resultado descabellado, pero hicimos un solo gol y al final. Nos queda el último tirón y si no se puede ganar hay que puntuar. Toca hacerlo bueno en casa ahora", declaró.

A falta de nueve jornadas, el Écija afronta una recta final en la que confía en cerrar un objetivo que haría soñar de nuevo al club ecijano: "Es una opción muy bonita con la que esperamos disfrutar todos. Vas por la calle y todos te preguntan. No obstante, hay que cerrarlo".

Fermín, en su segunda temporada en las filas del cuadro de San Pablo, disfruta de un club que "me ha acogido muy bien desde el principio; me hacen sentir como si fuera del pueblo, muy cómodo".

El meta agradece la "confianza del míster" y elogia la propuesta del cordobés: "En una categoría como ésta es difícil hacer una apuesta como la suya".