Rafa Moreno de lateral zurdo a delantero 'pichichi'

El Arahelense ha puesto emoción al tramo final del campeonato en el Grupo II de Segunda Andaluza. Con su triunfo ante el Coronil (2-0) y el pinchazo del Morón CF el conjunto blanquiazul sigue tercero, pero a tres puntos del ascenso (segundo puesto) y a seis del líder.

Con seis victorias y una derrota en las últimas siete semanas y diez jornadas por delante, el cuadro del Manolo Jiménez no renuncia a nada, protagonizando una 'rebelión' abanderada por Rafa Moreno para dar el salto a Primera Andaluza.

"En dos jornadas hemos recortado muchos puntos. Aquí se recuerda los buenos años del Arahal en Primera Andaluza, con Pedro Illanes, y hay muchas ganas de fútbol", manifestó el delantero de Arahal, una de las claves de la gran temporada del equipo dirigido por Nene.

Con 24 goles en 22 partidos, es el 'pichichi' del grupo, con una espectacular media de 1,09 goles por encuentro jugado, una cifras más llamativas si caben conociendo la historia de Rafa Moreno. "Regresé este verano al equipo con una sola condición: jugar de delantero".

El jugador de 28 años es producto de la cantera arahalense. Pedro Illanes le dio la oportunidad en el primer equipo, aunque por aquel entonces jugaba más retrasado. "Siempre he jugado de delantero, pero ya en juveniles retrasaron mi posición hasta el lateral izquierdo y Pedro me dejó ahí", manifestó, explicando cómo fue su 'mutación': "Después del descenso a regional y la desaparición del equipo no me sentía con ánimos de jugar. Pero en este tiempo nunca he abandonado el fútbol. Estos años he jugado con unos amigos en una Liga de Fútbol 7 en Sevilla, pero de delantero, que es donde disfruto. En verano nos llamó la directiva (a Cala, Carmona y Joselito, además de a Rafa Moreno). Teníamos ganas de volver, aunque sólo puse la condición que me probaran de delantero".

El 'killer' del Arahelense, la referencia en el habitual 1-4-5-1 blanquiazul, afirma que en pretemporada "la bola no entraba", pero una vez comenzó la Liga llegaron los goles. "Me siento muy cómodo jugando arriba. Cuando lo hacía de lateral también me sentía bien. No protestaba y me acoplaba, pero a mí me gusta jugar de delantero. Con mis amigos siempre lo hacía", señaló, feliz de la gran respuesta de la afición en el presente ejercicio.