El tridente del Écija como antídoto al 'pichichi'

El Algeciras-Écija es el duelo estrella de la jornada 31 en el Grupo X de Tercera división. Tras el empate rojiblanco ante el Betis B y la goleada (3-0) ecijana frente al Cabecense intercambiaron sus posiciones y el conjunto astigitano visitará como tercer clasificado el feudo del cuarto.Sin duda, un encuentro con marcado sabor a 'play off' en el que estará en juego la tercera plaza y posicionarse ante un posible bajón de los dos primeros (Arcos y Betis B).

Ambos equipos preparan con mimo una cita esperada cuyas claves pueden residir en las áreas, ya que se enfrentan dos de los conjuntos más realizadores del grupo: con 53 goles el Algeciras es el cuarto y el Écija, tercero (56).

Buena culpa de ello la tienen David Camps por los algeciristas, y el tridente formado por Alberto Castro, Ezequiel y Juan Delgado por los azulinos.

En el caso del campogibraltareño hay que destacar que se trata del 'pichichi' del grupo con 19 goles, dos de ellos desde el punto de penalti. El delantero menorquín recaló el pasado verano en el Algeciras, su sexto equipo en las últimas cinco temporadas. Mercadal, Penya Ciutadella, Mérida AD, una fugaz pretemporada en el Extremadura UD y el Peña Deportiva de Santa Eulària han sido los últimos clubes que ha defendido.

El balear promedia 0,6786 goles por encuentro y ha anotado el 35,84 por ciento de los goles del Algeciras. Sin duda, un gran peligro para un Écija que, no obstante, se va a topar con la peor versión de David Camps, que no pasa por su mejor momento. En el último encuentro ante el Betis B no fue titular, saltó en el 76´ e, incluso, estuvo a punto de ser expulsado en una acción.

Pese a la amenaza que supone la presencia de David Camps, el Écija cuenta con armas para contrarrestarlo. En concreto, tres: Alberto Castro y Juan Delgado, con once goles cada uno, y Ezequiel con nueve.

Son el tridente astigitano y los autores del 55,35 por ciento de los goles del equipo que dirige Juan Carlos Gómez, sin olvidar al coriano Juanito, que ha alcanzado los siete tantos en el presente ejercicio.

Dos de inicio:

No obstante, hay que hacer una consideración táctica, ya que no suelen coincidir de inicio. A comienzo de temporada la dupla ofensiva era Alberto Castro-Juan Delgado, pareja que cambió posteriormente dando entrada a Ezequiel por Juan Delgado. Sea uno u otro, el potencial de la vanguardia astigitana es notable. De las treinta jornadas disputadas se quedó en siete sin ver puerta, promediando 1,87 goles por partido disputado.

No obstante, ha recuperado su efectividad en la pasada jornada contra el Cabecense (3-0). Hasta el pasado derbi, los azulinos habían marcado tres goles en cinco jornadas, aunque los discípulos de Juan Carlos Gómez han 'afilado' sus armas y llegan en un gran momento al Nuevo Mirador de Algeciras después de encadenar siete jornadas sin perder (no cae desde el pasado 22 de enero en Alcalá).