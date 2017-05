Gabi, el alumno aventajado del Gerena

El Gerena se convirtió de la mano de José Juan Romero, hoy en el Betis B, en un trampolín para los jóvenes jugadores que buscaban proyección en sus incipientes carreras. Diego Román ha mantenido la filosofía y esta temporada han sido varios los casos, como el Gabi.

"La verdad es que no me esperaba jugar tanto", reconoce el joven jugador de 19 años. Formado en la cantera del Bellavista, acumula 29 encuentros, 20 de ellos de titular, y suma 4 goles, uno de ellos de vital importancia, ya que supuso la permanencia virtual hace dos jornadas ante el San Roque (0-1).

"Me recomendaron venir aquí porque este equipo ha confiado en los jóvenes en los últimos años. Llegué en verano a probar con la idea de aprender y sumar minutos, pero sin nada firmado. No me esperaba jugar tanto. Estoy muy satisfecho", declaró el ex del San Juan, donde jugó en Liga Nacional y División de Honor Juvenil, coincidiendo con Iván Navarro, "un compañero y amigo".

En el Gerena ha pasado a actuar de mediocentro, en una línea de cuatro por delante de Tore, sempiterno pivote minero. "En el San Juan jugaba de mediapunta, pero el estilo del Gerena, de toque, me viene bien para mi forma de jugar", declaró, festejando que las victorias hayan llegado: "No estábamos jugando mal, pero los resultados no llegaban".