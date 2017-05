Rubén Sánchez: El genio coriano salió de su lámpara

Rubén Sánchez se encuentra en un gran estado de forma. El jugador del Coria está siendo crucial en el tramo final de la temporada, ya que los ribereños se están jugando la permanencia en Tercera división y ha dado un paso al frente en el momento más oportuno. El delantero, tras recuperarse de una fascitis en la planta del pie, ha vuelto a la dinámica del equipo y siendo vital con 6 goles en la temporada.

El ex Alcalá y San Roque de Lepe fue uno de los protagonistas de la pasada jornada, en la que los amarillos vencieron por 4-0 al Utrera. Rubén Sánchez anotó el segundo, tras una gran volea que acabó en la escuadra. Aunque el broche a su actuación en el envite la puso con una asistencia magistral en el cuarto gol ribereño. Un tanto que recordaba a aquella mágica jugada que hizo el jugador del Real Madrid Guti, en Riazor, con un taconazo que dio el pase de gol a Benzema. El ribereño explicó cómo se produjo la jugada: "Era un mano a mano con el portero y no tenía hueco porque también tenía un defensa cerca que me tapaba el espacio, entonces la dejé de tacón a mi compañero Néstor y marcó el gol".

El Coria tenía complicada la permanencia, pero con estas dos últimas victorias las sensaciones han cambiado y están a dos puntos de la salvación.

El próximo encuentro ante el Antoniano será una final en la lucha por seguir en Tercera, y teniendo en cuenta que el Recreativo B, rival que marca la frontera de la salvación, visitará al Betis B, colíder del Grupo X: "Estamos los dos equipos ahí. Vamos a uno de los campos más complicados de la categoría. Tenemos que ganar nuestro partido y ya miraremos los resultados de los otros equipos".

Por otro lado, valoró la llegada al banquillo coriano de Antonio Fernando, que ha cambiado la dinámica ribereña: "A este entrenador le gusta tener más el balón y estamos más fuertes atrás. Aunque somos los mismos, tampoco ha cambiado mucho el estilo de juego, solo que ahora entra la pelota".

Además el técnico coriano está apostando por dar más minutos a los jugadores de cantera como son Jaime, Pedro, Iván Acosta, Helio o Juanma, confianza que valora el mediapunta: "En Coria se trabaja muy bien la cantera y es un orgullo para la gente del pueblo, los jóvenes están respondiendo muy bien".