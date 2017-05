La jugada maestra de Toni

La Estrella continúa sorprendiendo a propios y extraños y a falta de cuatro jornadas sigue luchando por el ascenso con equipos más pujantes. Sin embargo, el 2-5 de la pasada jornada permitió a los alcalareños sumar 62 puntos y seguir igualados con el Xerez CD y Ciudad de Lucena en la lucha por la tercera plaza que brinda el ascenso, una victoria que tuvo un claro protagonista, Toni, que con sus cuatro goles encarriló el choque.

"Dos y tres goles sí recuerdo haber hecho, pero cuatro en un mismo encuentro nunca", señala el protagonista, satisfecho de su temporada: "Con estos llevo 14. Mi marca, que suele ser 10 o 11 ya la he cumplido, pero espero hacer alguno más en las cuatro jornadas que quedan".

El alcalareño, pieza básica en la Estrella, desoyó en verano las numerosas propuestas que tuvo de equipos de Tercera para seguir enrolado en un conjunto que considera su familia. "Este es mi equipo. La mayor parte de mi carrera sénior he estado aquí, y cinco años de cantera. El vestuario es lo más importate. No hay dinero de por medio, y eso está siendo una de las claves. Todos somos amigos, entrenas a gusto y el que llega se integra a la perfección", señaló, ilusionado con el tramo final: "A nadie le amarga un dulce y vamos a luchar. El partido más importante es mañana (Pinzón) porque si no, la jornada próxima a Puente Genil iríamos para nada".