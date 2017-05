Así les ha ido a los equipos sevillanos en la jornada 35 de División de Honor

San José 0-0 Valverdeña: Ya salen las cuentas de la salvación

Gris partido del San José frente a la Olímpica Valverdeña que sirve para sumar un punto y alejarse del descenso a nueve puntos a falta de nueve por jugarse. Este miércoles contra el Pinzón puede ser ya matemático.

Estrella 3-1 Pinzón: Cumplieron con el papel asignado

P apeleta superada. La Estrella San Agustín cumplió con su cometido y sumó los tres puntos ante el ya descendido Pinzón en un partido donde nunca tuvo que pisar el acelerador. Con este triunfo, los de Carlos Conejero dependen de sí mismos para ascender, ya que la semana que viene se ven las caras con el Puente Genil.

La primera mitad fue un monólogo de los panaderos. Los onubenses no conseguían hacer dos pases seguidos y se palpaba en el ambiente que no tardaría en llegar el primer gol local. Efectivamente, en el 10´, jugada por la banda derecha que llegaba a Lolo que, de fuerte disparo fuera del área, quitaba las telarañas de la portería defendida por Cristian. Senda iniciada que iba a quedar encarrilada definitivamente antes del descanso con un nuevo gol de Toni, que no quería romper su racha goleadora. Ya en la segunda parte, los alcalareños bajaron el pistón, sobre todo tras el tercer gol, obra de Reda nada más salir al campo. Quini, de falta directa, maquilló el luminoso.

S. Puente Genil 3-2 San Juan: Tuvieron en su mano dar la campanada

Una pena. El San Juan estuvo a punto de dar la sorpresa en casa del Puente Genil, segundo clasificado, a través de un partido muy serio que recordó a épocas de antaño. Los sanjuaneros, tras una primera parte primorosa, se fueron al descanso con 1-2 gracias a los goles de Sosa y Fran Díaz. Sin embargo, los cordobeses fueron capaces de dar la vuelta al marcador en cinco minutos y el botín quedó vacío. Toca sufrir.

Pozoblanco 2-0 Lora: Sin ganar fuera es imposible

El Lora sigue sin ganar fuera de casa y se complica sus posibilidades de salvación. La derrota contra el Pozoblanco obliga a los de José Ángel Garrido a sumar de tres en tres los partidos que faltan si quieren lograr una salvación que se coloca a un punto tras esta jornada. Una distancia salvable, desde luego, pero las sensaciones del equipo en sus últimos dos desplazamientos no pueden ser menos halagüeñas. Poca intensidad, fallos infantiles en defensa y nula definición arriba. Errores demasiado graves para conseguir el objetivo.

Ayer más de lo mismo. Un partido sin historia donde se impuso la veteranía del Pozoblanco que supo leer el choque mejor que su rival y aprovechar las lagunas entre líneas. Además, si a eso le sumas una brillante táctica a balón parado pues te vas para casa con el bolsillo vacío. Así llegó el primer gol de los cordobeses en el 25´ cuando Alberto Fernández ejecutó a la perfección un libre directo al borde del área.

Tras el paso por los vestuarios, el Lora despertó del letargo. El balón pasó a ser suyo, pero fue un querer y no poder. Manolillo, en el 62´, firmó la sentencia tras coger un rechace que había ido al poste.

Almodóvar 1-4 UP Viso: La permanencia es una realidad matemática

El UP Viso jugará una temporada más en División de Honor. Ayer, goleó con autoridad al colista Almodóvar y certificó de manera matemática la permanencia. En cuanto al partido, no hubo mucha historia. 1-3 fue el resultado al descanso tras los goles de Luna y el doblete de Alberto Vega. En la segunda mitad, los cordobeses se hicieron con el dominio del esférico, pero de manera estéril. Paco hizo el 1-4.