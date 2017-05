Resumen de los equipos sevillanos en la jornada 37 en Tercera

Gerena 0-1 Alcalá: Juanma vuelve a mostrar la luz

Mínima pero importantísima victoria del Alcalá sobre el Gerena en un partido intrascendente para los locales y vital para los alcalareños, que ahora sí depende de sí mismo para salvar la categoría en la última jornada.

El Alcalá se encontró un gol y desde entonces se dedicó a gestionar su ventaja, sin riesgos y con tranquilidad, sabedor de la valía de un tanto que puede darle la continuidad una temporada más en el Grupo X en un año para olvidar.

El encuentro comenzó con poco ritmo, pero con el Alcalá llevando la iniciativa en el juego. El partido transcurría con calma, hasta que pasada la media hora de juego, Juanma adelantaba a los suyos en el marcador tras un saque de esquina prolongado por Óscar. En el único acercamiento a puerta de toda la primera mitad, al margen de disparos lejanos, el Alcalá lograba adelantarse. Y las cosas se pondrían todavía más de cara cuando Tore fue expulsado tras ver la segunda amarilla por desplazar un balón previo a un saque de falta (45').

La segunda mitad transcurrió igual que la primera, sin ocasiones, con poco fútbol y sin ritmo. Así, los minutos pasaban y acercaban la victoria a un Alcalá que ahora sí, depende de sí mismo para salvar la categoría la próxima jornada en su feudo ante el Guadalcacín.



Ceuta 2-1 Utrera: Sufre la quinta derrota seguida a domicilio

El Utrera sufrió en Ceuta la quinta derrota seguida lejos del San Juan Bosco en un partido que se le puso de cara en la segunda parte con el gol de Facu, pero el equipo ceutí empató muy pronto por medio de Nabil y completó la remontada con un tanto de Javi Navarro tras asistencia de Ismael. En el tramo final los de Miguel Ángel Montoya acariciaron el empate con un duro disparo de Titi al larguero en el 92'.



Lebrijana 0-1 Recreativo B: Daños colaterales

En un gris partido, la Lebrijana encadenó su tercera semana sin ganar, aunque desde la derrota en Utrera la Balompédica no se juega nada, despidiéndose de sus opciones de 'play off' de ascenso. No obstante, este resultado complica sobremanera las posibilidades de permanencia del eterno rival, el Antoniano, que regresa a los puestos de descenso. El gol de Sergio acerca la salvación a los blanquiazules.



Cabecense 0-3 Castilleja: Tres puntos para sellar la salvación

El Castilleja se jugaba la vida en el Carlos Marchena y acabó notándose sobre el terreno de juego de un Cabecense con la permanencia en el bolsillo desde hace varias jornadas y que se presentó a la cita con un sinfín de adversidades. La última, la baja del meta Iván Casas, relevado por el juvenil León, que cuajó una gran actuación evitando una goleada mayor.

Con los tres puntos sumados, el conjunto visitante alcanza los cuarenta puntos, logrando la permanencia a falta de una sola jornada, tras la derrota del Antoniano en Lepe.

El 'Casti' fraguó su victoria en una gran primera mitad, en la que los discípulos de José Antonio Granja fueron muy superiores. Plata encarriló el triunfo en el 17' con un gol en el que evidenció su olfato. Indecisión de David Segura en la cesión a su portero que interceptó el delantero castillejano, robándole la cartera y batiendo a León. El propio '9' visitante puso tierra de por medio en el 44' con un zapatazo fuera del área.

La segunda mitad fue un querer y no poder por parte del Cabecense, sobre todo a raíz del 60', minuto en el que se quedó con diez por la expulsión de Pulet. En el epílogo, Juan, de penalti, muy protestado por los locales, cerró el marcador.



San Roque Lepe 5-1 Antoniano: Obligado a ganar y a esperar para salvarse

El Antoniano encajó ayer la derrota más dura de la temporada. No ya por el resultado en sí (5-1), sino porque este marcador le puede condenar al descenso. La victoria del Recre B obliga a los lebrijanos a ganar en la última jornada al Sevilla C y que Alcalá o el filial recreativista no puntúen. El partido tuvo un claro color aurinegro, aunque Joaquín, con un golazo de falta directa, hizo creer en el empate durante nueve minutos, el tiempo que Alberto Jiménez encarriló el triunfo local con un bello gol. En los últimos minutos el San Roque de Lepe cerró el marcador.



Sevilla C 4-0 Coria: Golea y propicia el descenso ribereño

El Sevilla C goleó al Coria por 4-0 y certificó el descenso matemático del equipo ribereño a División de Honor. El conjunto amarilló resistió hasta el minuto 53, cuando un cabezazo de Villapalos puso por delante a los de Chesco y sólo cinco minutos más tarde Rubén, a la salida de un saque de un esquina, cabeceó para conseguir el segundo, rompiendo definitivamente el partido y dejando muy tocados a los pupilos de Antonio Fernando, que lo intentaron hasta el final pero sin fortuna.

Antes, en el primer acto, el Coria pudo resistir los intentos del filial, que llevó más el peso del duelo, mientras que los corianos sólo dispusieron de un tiro de Iván Acosta, dentro del área, que detuvo bien Brian.

Tras el paso por vestuarios, llegaron los tantos sevillistas para luego rubricarlo con un nuevo par. El 3-0 se produjo en el 64´ obra de Víctor Morillo, que de un zurdazo desde fuera del área batió al guardameta visitante Isco Suárez. Con un Coria hundido y con los brazos totalmente bajados llegó el 4-0. Corría el minuto 75 cuando Carrascal batió al cancerbero amarillo tras culminar una propia jugada personal. De ahí al final, el filial pudo ampliar la renta pero no hizo más sangre. Con los tres puntos obtenidos, el Sevilla C sigue luchando por la sexta plaza mientras que el Coria vuelve a descender de Tercera división después de casi una década en el Grupo X.



Betis B 0-1 Arcos: Espiel dirá lo que dura esta carrera

Será Espiel donde se sepa si el Betis B acaba campeón o no. El Arcos volvió a doblegar al filial y le obliga a asegurar el primer puesto en tierras cordobesas. El único gol, de Jacobo, marcó un antes y un después. Hasta entonces, ambos equipos se repartieron la posesión, con un filial que optaba por la triangulación y la salida rápida de balón y un Arcos más insistente por los flancos.

Loren fue el primero en acercarse al gol (15') pero su mal control le impidió quedarse solo ante un inconmensurable Fran, quien, uno después, detendría un pase de la muerte de Narváez. La pausa en el 24' para refrigerarse sintió mejor a los gaditanos, que en el 29' se iban a poner por delante al cabecear Jacobo dentro del área chica un centro de Nano. Este tanto cambió el panorama, pasando el Betis B a dominar el control del esférico, pero sin intranquilizar de verdad al rival. En esta tesitura, antes del descanso sucedieron dos acciones que pudieron cambiar el sino del choque. En el 40', el Betis B reclamó penalti del meta a Juanma. Y en el 46', Juan Gómez, solo, remató alto.

El segundo tiempo empezó con una jugada que iba a convertirse en pesadilla para los béticos: Fran rechaza un derechazo de Loren, un buen hacer del meta que iba a ser una constante. Con un Betis B con más corazón que cabeza, entre Fran y la poca claridad en los metros finales todo se iba a quedar en un quiero y no puedo. La entrada de Navarro le dio más nervio a los de casa, y casi empata en el 67' con un remate a la media vuelta que sale por poco. Pero el Arcos tenía a Fran, que en el 77' se lució en un cabezazo de Junior. El final mostró a un filial con poca clarividencia y preso, quizás, del nerviosismo por agradar a su público.



Écija 3-0 San Roque: El objetivo está a la vista

Justa y merecida victoria del Écija sobre el ya descendido San Roque en un partido marcado por una primera parte en la que faltó algo de ritmo y que mejoró en la segunda mitad.

El partido comenzó con el Écija atacando, y el primer tanto llegaría antes de cumplirse el minuto cinco de juego, tras un centro de Moyita que remataba Alberto Castro. En la segunda mitad, las cosas se igualaron, pero a falta de un cuarto de hora para el final, Núñez aprovechaba un rechace para hacer el segundo. A un minuto del final, Alberto Castro cerraba la goleada aprovechándose nuevamente de un rechace. Con los tres puntos, el Écija está a un paso de los 'play off'. Si hoy no gana el San Roque de Lepe estaría clasificado.