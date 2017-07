Juan Carlos Gómez: "Sé lo que tengo que plantear"

Con un sabor agridulce se marcharon los aficionados del Écija del San Pablo el pasado sábado a la conclusión del encuentro ante el Olímpic de Xàtiva. El marcador reflejó un 1-1, pero la sensación era de que el partido debió saldarse con triunfo azulino, una lectura que comparte Juan Carlos Gómez.

"El equipo hizo un gran trabajo. No tuvimos el premio merecido", manifestó el entrenador ecijano, que disfrutó ayer de una jornada de descanso en la sierra cordobesa mirando de reojo al trascendental choque de vuelta del sábado (20:00 h).

"Dije en la previa que me recordaba este equipo al Arcos y me ratifico. A la contra es muy peligroso, trabajando muy bien los espacios. Sé lo que tengo que plantear", declaró el cordobés, que al igual que ante el UD San Fernando espera un terreno de juego seco, aunque La Murta (feudo de los valencianos) es un campo amplio.

Juan Carlos Gómez no quiere excusas. El 1-1 obliga a ganar (o empatar 2-2 en adelante), pero el que fuera técnico del Mairena se quejó de la acción del empate: "Me han dicho que en las imágenes se ve que no es penalti. Además, la acción viene precedida de un fuera de juego, pero no queda otra. La primera parte fue igualada, aunque la segunda fue un monólogo nuestro". Respecto a los cambios en el once (Juanito y Suanes) manifestó que fueron para refrescar el equipo.



Suanes, con molestias en los isquios

La temporada está siendo larga y exigente y los jugadores lo van notando en sus piernas. El Écija, en las últimas semanas, ha tenido que sortear diferentes contratiempos físicos, sumándose ayer uno más. Al respecto, Suanes, una de las novedades en el once y héroe en la anterior eliminatoria ante el UD San Fernando, fue sustituido en el 58' por Alberto Castro debido a un pinchazo en los isquios.

Al igual que con el resto de los tocados, habrá que estar pendiente de la evolución del carloteño por si llega a tiempo para la trascendental cita frente al Olímpic de Xàtiva. Marrufo aguantó los 90' una vez superada la rotura en el oblicuo que sufrió, al igual que Juan Delgado, que dejó atrás sus molestias en la rodilla derecha. Se espera que también esté disponible Alberto Castro, que arrastra problemas en el tobillo.