El Estrella ata a los héroes de la 16/17

El Estrella San Agustín, tras su gran temporada, se ha apresurado desde el final de la misma a mantener el núcleo duro que estuvo a un paso de ascender a Tercera división. Los resultados del trabajo realizado en estas semanas por Antonio Montero Tierno, nuevo director deportivo alcalareño, y por el técnico, Carlos Conejero, han dado sus frutos, y esta misma semana se ha confirmado que la mayor parte del plantel continuará en el nuevo proyecto. El club ha anunciado que ya se han cerrado las renovaciones de Alberto, Toni, Lolo, Pablo Márquez, Enrique, Palma, Claudio, Sergio, Roca, Pablo Ballesteros, Guti, Jaime, Dani Juliá y Llera.

No obstante, el buen papel realizado durante el anterior ejercicio ha hecho que llegaran ofertas por algunos de los puntales, así que no se ha podido retener a todos ante el interés de determinados clubes, en algunos casos de superior categoría. En este sentido, Sutil se ha marchado al Atlético Baleares y Migue regresaba a la disciplina de la UP Viso, uniéndose a Reda y Matías, que tampoco continúan. En cuanto a las altas, el club anunció el viernes los fichajes de Mariano, que regresa, y del joven delantero coriano Álex Campos. De aquí al 20 de julio, fecha en la que comienza la pretemporada, tratarán de reforzar los puestos donde hay carencias.