Alejo, capitán del Écija: "Ilusionado" y con la mente abierta

Asus 37 años, Alejo Núñez es santo y seña del Écija Balompié, amén de un pilar fundamental en el vestuario del equipo que, tres años después, volverá a militar en Segunda B. Un logro que ansiaba el capitán azulino y que todavía saborea en su cabeza. "Desde que conseguimos el ascenso hasta el día de hoy, me cuesta coger el sueño, porque hay momentos en que no me lo creo todavía. Te acuerdas de todo el sufrimiento y sueltas lo que llevas dentro, porque la emoción te puede", confesó en una entrevista con Andalucía Centro Deportes que recoge ´Ecijabpeinfo´.

El central, que no se olvidó de nadie -"agradezco a mi familia, a toda la plantilla, a los Ayuntamientos de El Rubio, Cañada del Rosal y Écija por ceder las instalaciones, y, por supuesto, a la afición"-, prefiere apurar las vacaciones antes de plantearse su futuro, aunque es consciente de que tendrá que sentarse más pronto que tarde con los dirigentes astigitanos: "Ahora, sólo pienso en despejarme y desconectar un poco, porque esta Liga y estos ´play off´ han sido bastante duros, por lo que necesitamos liberar la mente. Afortunadamente, hubo un final feliz, aunque fue agotador".

Sea como fuere, Alejo no parece estar pensando precisamente en la retirada, ya que se ve con fuerzas para abanderar de nuevo al equipo astigitano en su retorno al Grupo IV, si bien la decisión final, seguramente, pasará por los planes que tengan tanto el míster, Juan Carlos Gómez, como los rectores azulinos. Por si fuera necesario, el veterano zaguero se ofrece a seguir, aunque poniendo también sus condiciones: "Mental y físicamente, me encuentro bastante bien. Estoy dispuesto a lo que el club quiera hacer conmigo. Los compañeros no quieren que los abandone, pero habrá que reflexionar y estudiar bien lo que hago el año que viene. Mi ilusión es seguir en el Écija Balompié, aunque hay que sopesar cosas".