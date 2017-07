Una foto fija en El Coronil

El Coronil recuperó la pasada campaña el terreno perdido después de liderar el Grupo II de Segunda Andaluza, un regreso a Primera Andaluza que no se pretende que sea traumático. De hecho, los dirigentes coronileños tienen en mente hacer muy pocos retoques con respecto a la plantilla de la campaña 16/17.

Raúl Hernández, entrenador del Coronil, volverá a tener a su disposición a los futbolistas locales, es decir, al grueso del grupo, quienes a su vez forman la columna vertebral del equipo. Javi Muñoz, Manolín, Sergio, Chiqui o Nacho, entre otros, fueron los artífices del ascenso y conformarán ese núcleo autóctono sobre el que el Coronil pretende seguir creciendo. La única duda que se presenta es la de Alberto, que podría no seguir al trasladarse fuera de España por motivos personales. Tampoco hay que descartar que los ´vecinos´ Morón C.F. y U.D. Morón echen la red a algún futbolista, como ya ha ocurrido con Viruta. El atacante, sin embargo, ya ha expresado al club coronileño su deseo de no escuchar ofertas y, de momento, no moverse.

De todas formas, el Coronil sabe que las exigencias serán mayores en el curso venidero, de ahí que ya haya tanteado a futbolistas de Dos Hermanas y Montellano. Uno de ellos es el portero montellanero Curro, considerado primer fichaje para la 17/18. Y conviene no olvidar a los juveniles que ascienden al primer equipo: Vicente (centrocampista), Cristian (central) y Alcalá (delantero).