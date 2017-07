Alcalá: Ahora toca hablar de lo deportivo

Empieza hoy una semana que debe dejar mucha información en lo que al Alcalá se refiere. Cerrado el asunto institucional, con la llegada de gestores extranjeros a la entidad panadera, lo que ha traído al portugués José Verissímo al banquillo del Ciudad de Alcalá, toca hablar de lo meramente deportivo. El club que preside Rafael Repetto espera cerrar en estos días las primeras renovaciones, así como anunciar los primeros fichajes de cara a una temporada 17/18 en la que la intención será amarrar la permanencia con mucho menos sufrimiento que en la anterior. A pesar de que pueda parecer lo contrario, el Alcalá tiene camino avanzado en cuanto a la confección de la plantilla, y es el meta Ramón quien está más cerca de convertirse en nuevo jugador albiazul. El portero ya llegó a un acuerdo con el U.P. Viso para no seguir por contar con una oferta del Alcalá, y, a pesar de que en el club visueño todavía no lo dan por perdido, la oficialidad de su fichaje podría ser cuestión de horas.

Ramón no es el único futbolista que está en la agenda de los rectores alcalareños, quienes también pretenden contratar a futbolistas de la talla de David Llano, Selu, Jorge Vázquez, Lúa o Gerardo. Y en el capítulo de renovaciones, Gonzalo, Óscar y Serrano parecen casi seguros, si bien toca sentarse con ellos y con muchos de los efectivos del curso anterior y presentarles un proyecto que podría contar con Selu, antecesor de Veríssimo, en el cuerpo técnico del míster luso.