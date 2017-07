Los despachos siguen mandando

Cuando se van acercando las distintas fechas en las que los equipos sevillanos de Tercera comienzan sus respectivas pretemporadas, Gerena y Alcalá andan aún enfrascados en asuntos de despachos que, de una manera u otra, impiden llevar a cabo una correcta planificación deportiva. Mineros y panaderos le están dedicando este verano más tiempo a las oficinas que al césped, y son sabedores de que el tiempo corre en su contra.

'Reseteo' y una espera

El Alcalá se ha visto obligado a ´resetear´. La entidad panadera anunció en el día de ayer la ruptura de relaciones con Gabriele Nardin, empresario portugués con el que había llegado a un acuerdo de colaboración el pasado 22 de junio para que llevara la gestión deportiva del primer equipo. A cambio, éste asumiría los impagos a futbolistas del curso pasado y los pagos de la próxima temporada. Pero los plazos dados por el Alcalá no se fueron cumpliendo, y fue ayer cuando Nardin tenía un ultimátum dado por el presidente Rafael Repetto para que hiciera los ingresos, cosa que no se produjo y que llevó a que el acuerdo se rompiera de forma unilateral. Ahora, el Alcalá deberá buscar a un entrenador, toda vez que José Veríssimo, técnico traído por Nardin, no ocupará finalmente el banquillo del Ciudad de Alcalá. Y futbolistas, ya que el Alcalá pasará a autofinanciarse, una circunstancia que reduce bastante los emolumentos ofrecidos por el empresario luso a los futbolistas tanteados días atrás.

El Gerena presenta un panorama institucional algo distinto pero igual de parado en lo deportivo. Todo depende del acuerdo al que parece haber llegado la sociedad formada por René Ramos y el exfutbolista Jesús Capitán ´Capi´ con el Ayuntamiento de Gerena por la concesión de las instalaciones de la entidad gerenera por unos años. Pero nada se ha hecho público aún, por lo que el Gerena, de momento, complicado tendrá competir en Tercera ya que sin capital ajeno no podría hacer frente a los distintos pagos que exige la temporada. Sin embargo, y para bien de la parroquia minera, la concreción del acuerdo parece cuestión de días. A partir de ahí, tocará fichar técnico y futbolistas.