El Gerena busca un salvavidas urgente

El Gerena atraviesa horas muy delicadas. Es el único equipo de la Tercera sevillana que no ha arrancado ni tiene visos de hacerlo en breve.

Este diario viene informando de que jueves y viernes eran días claves para que los representantes René Ramos y Capi aportaran la viabilidad necesaria a través de un acuerdo con el Ayuntamiento. La predisposición por ambas partes existe, pero diferentes asuntos burocráticos dilatan la firma y hasta que no se rubrique en papel los cameros no se meterán de lleno.

Ante esta situación, y siempre a día de hoy, el panorama es muy negro. Desde la directiva presidida por Antonio Polo se tiene muy claro que no se va a hacer ninguna locura. Antes no salir a competir que comenzar el campeonato y acabar debiéndole dinero a la plantilla, posibilidad (la primera) que en este momento no es nada descabellada.

El Gerena está inscrito en la Federación, pero la actualidad no invita al optimismo. El club confiaba en haber cerrado esta semana definitivamente el acuerdo con René Ramos y Capi, hecho que no se ha producido a 22 de julio, por lo que el tiempo no apremia, sino que ahoga. No se han retirado, pero hasta que el acuerdo no esté rubricado por escrito no se pondrán manos a la obra.

El margen de maniobra es escaso. Antonio Polo se pondrá en contacto con el Ayuntamiento el próximo lunes para que le informe de los últimos acontecimientos y ver qué posibilidades existen, opciones que son escasas. Desde el club se tiene claro que no se va a hacer ninguna locura. El nuevo día clave es el miércoles próximo con la celebración de un pleno del Ayuntamiento. Si da luz verde al convenio, el Gerena saldría adelante.

Y es que el club tiene aún en la mente el pasado ejercicio. El pasado verano el Consistorio dio el respaldo necesario para afrontar la temporada y, pese a que con cierto retraso, se logró hacer un buen proyecto. Sin embargo, ha sido un año duro, precario, salvado finalmente por el traspaso de Iván Navarro al Betis ante los problemas económicos que surgieron.

Por ello, desde el club rojinegro se insiste en que no se van a hacer locuras. Lleva tiempo sonando la opción de que el Gerena pueda alcanzar un acuerdo de filialidad con algún club, aunque a día de hoy no hay ninguna negociación al respecto con entidad alguna.