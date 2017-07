Los banquillos de Primera Andaluza: Una decena de caras nuevas...

De los 18 banquillos de los equipos sevillanos de Primera Andaluza, hasta diez presentan caras nuevas para el próximo curso (entre ellos, los dos que vienen de División de Honor), mientras que los ocho restantes repiten inquilino.

Bellavista, U.D. Morón y Tomares han apostado por mirar a sus escalafones inferiores y suplir a los técnicos del curso pasado, mientras que otros, como Villafranco, Lora o Pedrera, han optado por gente experimentada. Por su parte, La Liara y San Juan han contratado preparadores que ya estaban en la categoría el año pasado, y Morón C.F. (único de los ascendidos con nuevo míster) y Diablos Rojos han sorprendido con nombres menos esperados. En cuanto a los equipos que no han tocado a sus entrenadores, están los otros tres ascendidos (Coronil, Villaverde y Demo), más Cerro, Los Palacios, Mairena, Rociera y Torreblanca.

En definitiva, la máxima categoría del fútbol provincial sevillano tiene tanto nombres ilustres como otros menos conocidos, pero todos expectantes por ver cuándo sale el calendario de la 17/18, lo que se espera que sea oficial en los próximos días.



San Juan: Che coge el mando en el 1º de Mayo

Juan Carlos Menudo no pudo evitar que el San Juan descendiera. Sin embargo, su mano seguirá meciendo la cuna sanjuanera, pero no lo hará sola. José González 'Che' será el encargado de que rebrote la ilusión en el Primero de Mayo, donde esperan que el ex del Tomares encauce un camino que devuelva al conjunto auriazul a División de Honor. El gran trabajo hecho en el San Sebastián avala a este joven pero experimentado míster.



Mairena: Domínguez se gana la continuidad

Después de dos descensos, el Mairena necesitaba un 'reseteo' que ha tenido en Ángel Domínguez a su director. El joven preparador mairenero consiguió una tranquila permanencia en su primer año en el banquillo sénior de los albinegros, donde seguirá.



Coronil: Algo más que un técnico para los verdinegros

Raúl Hernández es algo más que el entrenador del Coronil. Hombre de la casa, el coronileño ha devuelto al equipo de su pueblo a la máxima categoría provincial, y lo ha hecho con la intención de permanecer en ella el mayor tiempo posible.



Morón C.F.: La estabilidad se pretende con Pana

El Morón C.F., a pesar de conseguir el ascenso, busca la estabilidad en su banquillo, y para ello se ha confiado en José Luis Mediano 'Pana'. El que fuera jugador de Alcalá o Mairena tendrá la misión de asentar al conjunto aruncitano en Primera Andaluza.



Pedrera: Estaban destinados a reencontrarse

Fran Reina y el Pedrera firmaron no hace mucho una de las páginas más bonitas de la historia reciente del balompié provincial sevillano, la cual acabó con el equipo verdinegro en Primera Andaluza. Dos años y medio después, el preparador jareño regresa al banquillo pedrereño para suplir a Domingo López, con el que se alcanzó un discreto duodécimo puesto la pasada campaña. Reina tratará de insuflar ilusión al equipo de la Sierra Sur.



La Liara: Antonio Ortega desembarca en el Marismas

Acabó la etapa de Sergio Moguer en La Liara con una sufrida permanencia. El técnico del ascenso ha dejado su sitio para que sea Antonio Ortega quien traigas nuevos aires al Marismas, y pretenderá hacerlo tras triunfar en el Diablos Rojos.



Tomares: Tiene toda una mina en su conjunto juvenil

Funciona la cantera del Tomares como un reloj, y su mejor exponente es su equipo juvenil, que ha llegado a División de Honor de la mano de Nacho Molina. El técnico ha dado el salto al primer equipo tomareño tras la marcha de Che.



Rociera: Una fórmula 'familiar' que es intocable

Alardean en la Rociera ser una 'familia' más que un club, y, en base a ello, Manuel Lozano seguirá siendo el inquilino del banquillo del Adame Bruña. Junto a él, como siempre, estará el presidente del club nazareno, Emilio López. Una fórmula que no varía.



Cerro: Alfonso Lozano tendrá la posibilidad de desquitarse

Regresaba Alfonso Lozano al Cerro el verano pasado con la intención de hacer reverdecer viejos laureles al conjunto marino y naranja. Sin embargo, un irregular final liguero dejó a los cerreños en una quinta plaza final que se antojó agridulce. Ahora, en Hytasa quieren desquitarse, y se ha vuelto a confiar en Lozano, que seguirá contando en su banquillo con su inseparable Fran Fernández para que, esta vez sí, el ascenso a División de Honor no pase de largo. Será su segunda oportunidad.



Lora: Experiencia a raudales en un club necesitado

No le salió bien al Lora la apuesta por José Ángel Garrido, que no pudo evitar bajar. Necesita el club ribereño nuevas ideas, y éstas tratará de aportarlas todo un veterano de los banquillos del fútbol modesto como Manuel Márquez Palau.



Demo: A ver quién le discute el puesto a Díaz

Histórico ascenso a Primera Andaluza del equipo de San Jerónimo, que ha encontrado en Pedro Díaz a todo un referente para su banquillo. Su experiencia como futbolista rojiblanco y su buen hacer como técnico le hacen inamovible en el Demo.



Villafranco: Una tarea difícil el olvidarse de Cachola

Un ascenso y dos terceros puestos es el saldo de Juan Antonio Márquez 'Cachola' al frente del Villafranco en los tres últimos años. El pileño ha dejado su sitio a Salvador de la Cerda, que tiene la complicada misión de mantener ese gran nivel isleño.



Diablos Rojos: Mario Rodríguez para no salirse del camino

El Diablos Rojos lleva unos años haciendo las cosas muy bien, y se ha asentado como equipo de Primera Andaluza. Se supo que Antonio Ortega, el hombre de los éxitos torrealbenses, no continuaría, y se ha apostado por Mario Rodríguez, ex del Brenes.



Bellavista: La merecida promoción de Francis García

Juanma Velasco y el Bellavista decidieron bifurcar sus caminos, pero el adiós de todo un ilustre en el banquillo fronterizo no ha supuesto ningún revés para la entidad. Francis García, que viene de subir al filial a Segunda Andaluza, coge las riendas.



Los Palacios: Raúl Carmona, como anillo al dedo tricolor

Llegaba Raúl Carmona al banquillo tricolor mediada la 13/14. Desde entonces, un merecido ascenso a Primera Andaluza y otro que casi se consiguió la temporada pasada a División de Honor, pero que, finalmente, logró el Algabeño. Es por eso por lo que no es de extrañar que Los Palacios siga confiando en el otrora entrenador de Dos Hermanas y Cerro, que volverá a opositar para llevar a su equipo a categorías más altas.



Torreblanca: De la mano de Lara en busca de nuevos retos

José Antonio Lara seguirá entrenando al Torreblanca, que buscará mejorar la séptima plaza del curso pasado. El ex de Ciudad Jardín o Mosqueo suplió a Manuel Orozco mediada la pasada campaña y amarró la permanencia sin sufrimientos.



U.D. Morón: Con Antonio Martínez, guiño al trabajo de cantera

Domingo Caro acabó su periplo en la U.D. Morón, y la directiva moronense no se fue muy lejos para encontrar a su sustituto. Antonio Martínez, que procede del juvenil rojiblanco, se sentará en el banquillo local del Alameda la próxima campaña.



Villaverde: El regreso villaverdero no hace dudar

El Villaverde ha vuelto a la máxima categoría provincial, y lo ha hecho por la puerta grande, liderando su grupo de Segunda Andaluza. El técnico del ascenso, Francisco Rodríguez 'Chico', tiene ganada su continuidad en un club que conoce muy bien.