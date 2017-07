Leal y Moi se suben al barco del Alcalá

Aunque con algo de retraso respecto al resto de equipos por la ruptura del acuerdo con Gabriele Nardin, sigue la dirección deportiva del Alcalá confeccionando el plantel para la próxima temporada. En este sentido, dos nuevos futbolistas han decidido subirse al barco que comandará José Luis Durán 'Selu'. Son Leal y Moi, que a partir de mañana comenzarán la pretemporada con el conjunto alcalareño. Moi vuelve al Alcalá después de irse mediada la pasada campaña, mientras que Leal procede del San Juan.

Estos dos jugadores se unen al portero Ramón, ex del U.P. Viso, siendo ya tres los fichajes realizados por el Alcalá en el presente mercado estival, si bien se esperan más. De hecho, David Llano, David Feito y Rubén Rodríguez (quien maneja ofertas del fútbol italiano y noruego) siguen estando en la agenda de Selu, pero todavía no hay nada concretado con ellos.

En cuanto a las renovaciones, se saben ya las de Gonzalo, Óscar, José Serrano, Yeyo, Juanma, Jorge Muñoz y Carlos Ávila, y más que podrían llegar en los próximos días.

Por otro lado, el Alcalá jugará un amistoso en el Ciudad de Alcalá ante el Utrera el próximo 1 de agosto a partir de las 20:45 horas.