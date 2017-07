Écija: un 'guiño' controvertido

Explicaba el Écija hace unos días a este medio que la apuesta por cambiar el habitual azul liso de la camiseta por las rayas azules y blancas se debía a que la entidad astigitana pretende hacer este año varios ´guiños´ a su pasado más glorioso. Y es que, la zamarra rayada hace alusión a la que vistió el Écija en su buena etapa en el balompié provincial.

Sin embargo, esto no acaba de gustar a gran parte de la afición ecijana, que usa las redes sociales para mostrar su disconformidad. "La nueva camiseta pierde toda la esencia de nuestro equipo, una cosa es innovar y otra, esto que han hecho", "craso error poner rayas en la primera equipación" o "me parece un despropósito total, llevo 30 años siguiendo a mi equipo y viste de azul" son algunas de las muchas opiniones que se pueden leer en Twitter, las cuales se oponen a aquellas que sí están de acuerdo con la opción tomada por el club: "Están a la moda... un poco retro o será que me gusta lo antiguo" o "sólo hay que acostumbrarse. Ya hemos tenido rayas en la segunda equipación y no pasó nada".

Por otro lado, Nacho deja el Écija para irse al Espeleño.