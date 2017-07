Tercera: Toca desempolvar las botas

Día de comienzos en el fútbol provincial. Tres equipos de Tercera tienen previsto empezar este lunes sus respectivas pretemporadas, estando así la mayor parte de la representación sevillana en esta categoría ya en marcha. Porque, cabe recordar que los primeros en hacerlo fueron Castilleja y Lebrijana, en activos desde la semana pasada. En efecto, a aljarafeños y lebrijanos, se les unirán hoy Alcalá, Cabecense y Utrera, por este orden.

Primero lo hará el Alcalá. Los panaderos están citados a las 19:00 horas en el Ciudad de Alcalá, donde José Luis Durán 'Selu' dirigirá el arranque. Los alcalareños no han variado mucho su hoja de ruta para este verano a pesar de frustrarse la llegada de Gabriele Nardin (con técnico incluido) al club la semana pasada, y las renovaciones se siguen dando. Los últimos han sido Pavón y Pedro Jiménez, quienes, junto al resto de renovados y los fichajes de Ramón, Leal y Moi, esperan la llegada de más incorporaciones para hacer un plantel que afronte el curso sin sufrir tanto como en el de la 16/17.

Un ilusionante Cabecense comenzará a sudar en el Carlos Marchena a partir de las 20:00 horas. Los rojinegros, con el regreso de Diego Román a su banquillo, están creando muchas expectativas merced a los fichajes realizados este verano. Marco, Del Toro, Jesús Vega, Schuster, Ismael, Espada, David González y Lúa parecen haberle dado un salto de calidad a un 'Cense' que seguirá contando con la importante aportación de futbolistas como Jesús Mari, Bucarat o Francis. Igualmente, el sello de Román presupone un buen rendimiento que coloca al equipo rojinegro en las quinielas para luchar por los puestos altos de la clasificación del Grupo X.

Y a la misma hora que el Cabecense iniciará su trabajo estival el Utrera de Miguel Ángel Montoya. El campo anexo al San Juan Bosco acogerá este lunes el pistoletazo de salida a la pretemporada blanquirroja, en la que los recién llegados Cachana, Jairo Caballero, Álex del Río y Domingo intentarán adoptar las ideas que posibilitaron el buen papel del Utrera el curso anterior.

Con Castilleja, Lebrijana, Alcalá, Cabecense y Utrera en marcha, sólo faltarán Sevilla C y Gerena. El segundo filial del Sevilla lo hará este miércoles en la ciudad deportiva con, presumiblemente, Paco Gallardo al mando del plantel. A partir de entonces, de los equipos sevillanos sólo quedaría la escuadra minera por empezar.

Gerena - Que el balón ruede a la espera del consistorio

A día de hoy, no hay noticias de la pretemporada del Gerena. Y no las hay porque el desembarco del grupo formado por René Ramos y Capi está a expensas del visto bueno que debe dar el ayuntamiento gerenero. Una vez que se tenga el OK del consistorio, lo deportivo tendrá prioridad. Pero, de momento, toca esperar.