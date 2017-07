La RFAF ya tiene técnicos

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) dio a conocer ayer la relación de seleccionadores andaluces de fútbol masculino para la 17/18, así como a sus ayudantes y a los preparadores físicos (de Sevilla, Rubén Domínguez y Daniel Rodríguez). Lo más destacable es la presencia de Paco Chaparro en el conjunto sénior. El trianero estará acompañado por Juan José Sánchez Herrera, ex del Coria, que hará las veces de segundo entrenador. La principal tarea del otrora técnico de Écija o Betis será la fase nacional de la Copa de las Regiones, torneo que organiza la UEFA.

No se ha hecho pública aún la relación de preparadores para las selecciones andaluzas masculinas sub 18, sub 16 y sub 12, pero entre quienes formarán el cuerpo técnico del curso venidero estará el sevillano Antonio Macías, ex del Utrera.

Cabe recordar que el nuevo director deportivo del organismo autonómico es Antonio José Blanco Ramos, que hasta ahora era responsable del apartado estadístico de los combinados.