Jonathan Ruiz: "Quería ser feliz y aquí lo soy"

Se puede calificar como el fichaje estrella. En su regreso a Segunda B el Écija no ha podido encontrar mejor 'padrino' que Jonathan Ruiz 'Jona'. El 'hijo pródigo' astigitano vuelve al San Pablo tras catorce años, cuando en la 02/03 salió con dirección hacia el Sevilla Atlético, donde permaneció cinco temporadas (con ascenso a Segunda incluido) y, posteriormente, un largo periodo de nueve años en la Ponferradina. Con 35 años y un total de once campañas en Segunda B y seis en Segunda A, regresa para ser "feliz" y aportar su granito de arena en su Écija.



- ¿Cómo surge la idea de volver?

- En mayo anuncié que no seguía en la Ponferradina y desde que el Écija ascendió se daba por hecho mi regreso, pero no ha sido tan fácil. Era cuestión de hablarlo. Le dije a mi agente que parara otras opciones porque quería escuchar al Écija. Por suerte, aunque haya estado sólo en tres equipos en mi carrera, he tenido siempre donde elegir, pero he mirado más lo familiar. El pasado fue un año duro en lo deportivo y en lo personal. Quería ser feliz y aquí lo soy. Desde el primer día me encuentro de maravilla.

- ¿Llega para colgar las botas?

- Un compañero me dijo una vez que cuando cumples 30 o 31 años hay que firmar los contratos temporada a temporada. No voy a engañar a nadie y cuando no me encuentre bien lo diré. Quería seguir jugando y tengo la misma ilusión de siempre. Me fui cuando era un niño y he vuelto casado y con dos hijos. Pasé por todas las categorías del Écija hasta llegar al primer equipo, estando tres temporadas. Luego apareció Manolo Jiménez, que apostó por mí. En el Sevilla pasé unos años maravillosos, coincidí con grandes compañeros y me marché con 40 partidos en Segunda. Luego, me dijeron que era un loco por irme a Segunda B a la Ponferradina, y pasé nueve años muy bonitos. Me ha dolido dejar al club en Segunda B.

- Suma tres ascensos a Segunda. ¿Sueña con un cuarto como broche final en el Écija?

- Estaría muy bonito. Con el Sevilla Atlético jugué cuatro 'play off' y un ascenso. En la Ponferradina también, y cinco años en Segunda. Sería muy bonito pero hay que ir con humildad y partido a partido. Sin locuras.

- Écija, Sevilla Atlético y Ponferradina... ¿Qué equipo le ha marcado más?

- No es ningún tópico. Los tres. Salí de mi casa y estuve en las categorías inferiores de un gran equipo. Aprendí mucho y fueron cinco años maravillosos. Y luego nueve años en un mismo club, como la Ponferradina, que se dice pronto. Es mi segunda casa y siempre tendré las puertas abiertas. Tengo el corazón partido en tres.

- Por su experiencia, ¿cuál es el lugar del Écija en este Grupo IV de Segunda B?

- Se presenta un año complicado porque este grupo será el más difícil con diferencia. Hay grandes equipos y no hay que olvidar que el Écija es un recién ascendido. A ilusión y trabajo no nos puede ganar nadie; si lo hacen, es porque han sido mejores. Este es un año de transición porque la Segunda B es muy importante para la entidad y la ciudad.

- ¿Qué le pide el míster?

- Igual que a todo el equip. Presión alta y circulación de balón. Me gusta mucho el estilo del míster. Ya me lo dijeron y luego lo pude ver en los 'play off'.

- David Castro, Marrufo, Bugatto y usted... El Écija tiene donde elegir en el medio centro...

- Igual que en el resto de posiciones. A falta de algunos fichajtes hay una plantilla compensada.